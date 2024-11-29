Black Friday: Καμπάνες σε 14 επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις

Καμπάνες σε 14 επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της Black Friday αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας το υπουργείο ανάπτυξης.

Πρόκειται για παραβάσεις που εντοπίστηκαν μετά τη διενέργεια μαζικών ελέγχων στην αγορά με ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μετά από στενή παρακολούθηση 10.000 κωδικών, όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.