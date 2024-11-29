Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έρχονται καμπάνες σε 14 επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις στην Black Friday

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν μετά τη διενέργεια μαζικών ελέγχων στην αγορά, με ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης

Black Friday: Καμπάνες σε 14 επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις

Καμπάνες σε 14 επιχειρήσεις για παραπλανητικές εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της Black Friday αναμένεται να ανακοινώσει εντός της ημέρας το υπουργείο ανάπτυξης.

Πρόκειται για παραβάσεις που εντοπίστηκαν μετά τη διενέργεια μαζικών ελέγχων στην αγορά με ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης μετά από στενή παρακολούθηση 10.000 κωδικών, όπως είχε προαναγγείλει ο  Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Black Friday
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark