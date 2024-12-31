Bitcoin: Οι πιο τολμηρές προβλέψεις για το 2025 - Αναλυτές «βλέπουν» μέχρι και διπλασιασμό στα $200.000

Μετά από ένα εκπληκτικό ράλι του Bitcoin φέτος, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων και τα στελέχη του κλάδου δήλωσαν στο CNBC ότι αναμένουν ότι το εμβληματικό κρυπτονόμισμα να φτάσει σε νέα υψηλά το 2025.

Τον Δεκέμβριο, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έσπασε το φράγμα των 100.000 δολαρίων καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Αυτό συνέβη μετά την ιστορική εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ - ο οποίος κατέβηκε με μια πολιτική ατζέντα υπέρ των κρυπτονομισμάτων - τον Νοέμβριο.

Η επικείμενη επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο έχει ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα γύρω από τα κρυπτονομίσματα, με πολλά στελέχη του κλάδου και αναλυτές να αναμένουν ότι θα προωθήσει ένα πιο ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ υποσχέθηκε να αντικαταστήσει τον νυν πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Γκάρι Γκένσλερ, ο οποίος έχει προβεί σε επιθετικές νομικές ενέργειες εναντίον διαφόρων εταιρειών κρυπτονομισμάτων. Ο Γκένσλερ συμφώνησε να αποχωρήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το 2025.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό απόθεμα Bitcoin, συγκεντρώνοντας κεφάλαια που προέρχονται από κατασχέσεις από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επίσης, το 2024, το Bitcoin ξεπέρασε το ορόσημο της τιμής του 2021, κοντά στα 70.000 δολάρια, αφού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το πράσινο φως για τα πρώτα αμερικανικά ETFs.

Η έγκριση του ETF θεωρήθηκε ευρέως ως μια σημαντική στιγμή για το κρυπτονόμισμα, καθώς διευρύνει την απήχησή του σε περισσότερους mainstream επενδυτές.

Η άλλη σημαντική στιγμή το 2024 ήταν το halving, ένα γεγονός που λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια και μειώνει την προσφορά Bitcoin στην αγορά. Αυτό είναι συνήθως πολύ υποστηρικτικό για την τιμή του Bitcoin.

Αυτές οι εξελίξεις βοήθησαν να ξεπεράσει ο κλάδος το αφήγημα μιας βιομηχανίας που στιγματίστηκε από σκάνδαλα. Αυτό ήταν το κυρίαρχο θέμα του 2023, καθώς δύο από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες του τομέα - ο Sam Bankman-Fried της FTX και ο Changpeng Zhao της Binance - έλαβαν και οι δύο ποινές φυλάκισης για ποινικές κατηγορίες.

Φέτος, το Bitcoin έχει υπερδιπλασιάσει την τιμή του. Το κρυπτονόμισμα αναμένεται ευρέως να βιώσει ακόμη πιο θετική δυναμική το 2025 - με αρκετούς αναλυτές του κλάδου να προβλέπουν διπλασιασμό της αξίας του στα 200.000 δολάρια.

CoinShares: $80,000-$150,000

Ο James Butterfill, επικεφαλής της έρευνας για την CoinShares, δήλωσε στο CNBC ότι βλέπει τιμές τόσο στο επίπεδο των 150.000 όσο και των 80.000 δολαρίων για το Bitcoin το 2025.

Ο Butterfill δήλωσε ότι μακροπρόθεσμα δεν θα ήταν «παράλογο» να περιμένουμε ότι το Bitcoin θα αξίζει περίπου το 25% του μεριδίου αγοράς του χρυσού - από περίπου 10% που είναι σήμερα. Αυτό θα ισοδυναμούσε με μια τιμή στο επίπεδο των 250.000 δολαρίων.

Αλλά δεν βλέπει ότι αυτό θα συμβεί το επόμενο έτος. «Η χρονική στιγμή είναι πολύ δύσκολη όμως και δεν περιμένω να συμβεί αυτό το 2025, αλλά θα κατευθυνθεί προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Butterfill στο CNBC.

Είπε ότι είναι «πιθανό» το Bitcoin να φτάσει τόσο τα 80.000 όσο και τα 150.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους.

Η πρόβλεψη του Butterfill για τα 80.000 δολάρια, αν επιτευχθεί, θα είναι αποτέλεσμα της μη υλοποίησης των πολιτικών του Τραμπ.

«Η απογοήτευση γύρω από τις προτεινόμενες πολιτικές του Τραμπ για τα κρυπτονομίσματα και οι αμφιβολίες σχετικά με την εφαρμογή τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια σημαντική διόρθωση της αγοράς», δήλωσε ο Butterfill.

Το επόμενο έτος, ο Butterfill αναμένει ότι ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ θα είναι ο κύριος μοχλός στήριξης των τιμών του Bitcoin.

Το 2023, η CoinShares είχε προβλέψει ότι το Bitcoin θα διαμορφωθεί στα 80.000 δολάρια το 2024.

Matrixport: $160,000

Η Matrixport, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, ανέφερε ότι το Bitcoin θα μπορούσε να φτάσει τα 160.000 δολάρια το 2025.

«Αυτή η προοπτική υποστηρίζεται από τη συνεχή ζήτηση για Bitcoin ETFs και τις ευνοϊκές μακροοικονομικές τάσεις», ανέφερε στο CNBC ο Markus Thielen, επικεφαλής έρευνας της Matrixport.

Το Bitcoin είναι γνωστό ότι είναι πολύ ευμετάβλητο με δυνατότητα διορθώσεων μεταξύ 70% και 80% από τα ιστορικά υψηλά. Ο Thielen δήλωσε ότι οι μειώσεις το 2025 θα είναι «λιγότερο έντονες».

«Η ισχυρή θεσμική υποστήριξη αναμένεται να μετριάσει τις σοβαρές διορθώσεις», δήλωσε ο Thielen.

Η Matrixport προέβλεψε το 2023 ότι το Bitcoin θα έφτανε τα 125.000 δολάρια το 2024.

Galaxy Digital: $185,000

Ο Alex Thorn, επικεφαλής της έρευνας του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων με επίκεντρο τα κρυπτονομίσματα Galaxy Digital, βλέπει το Bitcoin να ξεπερνά τα 150.000 δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους και να φτάνει τα 185.000 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο.

«Ένας συνδυασμός θεσμικής, εταιρικής και εθνικής υιοθέτησης θα ωθήσει το Bitcoin σε νέα ύψη το 2025», ανέφερε ο Thorn.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, το Bitcoin έχει ανατιμηθεί ταχύτερα από όλες τις άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, ιδίως από τον S&P 500 και τον χρυσό, και αυτή η τάση θα συνεχιστεί το 2025. Το Bitcoin θα φτάσει επίσης το 20% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς του χρυσού».

Η εταιρεία αναμένει ότι το επόμενο έτος θα δει επίσης πέντε εταιρείες του Nasdaq 100 και πέντε κράτη να προσθέτουν Bitcoin στους ισολογισμούς τους ή στα κρατικά τους ταμεία.

Standard Chartered: $200,000

Ο Geoffrey Kendrick της Standard Chartered βλέπει διπλασιασμό της τιμής του Bitcoin. Ο επικεφαλής της έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας ανέφερε σε σημείωμά του νωρίτερα αυτό το μήνα ότι αναμένει το Bitcoin να φτάσει τα 200.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Η Standard Chartered αναμένει ότι οι θεσμικές ροές στο Bitcoin «θα συνεχιστούν με ή πάνω από το ρυθμό του 2024» το 2025.

Ο Kendrick δήλωσε ότι οι αγορές Bitcoin από τη MicroStrategy αναμένεται να «φτάσουν ή να ξεπεράσουν τις αγορές του 2024» το επόμενο έτος.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αναμένεται επίσης να αρχίσουν να συμπεριλαμβάνουν περισσότερο Bitcoin στο χαρτοφυλάκιό τους μέσω των αμερικανικών spot ETFs το επόμενο έτος χάρη στις αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις από την επερχόμενη διοίκηση Τραμπ.

Carol Alexander: $200,000

Η Carol Alexander, καθηγήτρια χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Sussex, βλέπει πιθανό να φτάσει το Bitcoin τα 200.000 δολάρια για το 2025.

«Είμαι πιο αισιόδοξη από ποτέ για το 2025», δήλωσε η Alexander στο CNBC, προσθέτοντας ότι η τιμή του Bitcoin «θα μπορούσε εύκολα να φτάσει τα 200.000 δολάρια, αλλά δεν υπάρχουν σημάδια μείωσης της μεταβλητότητας».

«Μέχρι το καλοκαίρι αναμένω ότι θα διαπραγματεύεται γύρω στα 150.000 δολάρια συν - πλην 50.000 δολάρια». Η Alexander διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα η ίδια δεν κατέχει Bitcoin.

Εξηγώντας το σκεπτικό της, η Alexander είπε ότι η υποστηρικτική ρύθμιση των ΗΠΑ θα δώσει ώθηση στο Bitcoin, ωστόσο, η έλλειψη ρύθμισης στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων θα συνεχίσει να οδηγεί τη μεταβλητότητα.

Η Alexander έχει ιστορικό στο να προβλέπει σωστά την τιμή του Bitcoin. Πέρυσι, δήλωσε στο CNBC ότι το Bitcoin θα έφτανε τα 100.000 δολάρια το 2024, όπως και έγινε.

Bit Mining: $180,000 - $190,000

Ο Youwei Yang, επικεφαλής οικονομολόγος της Bit Mining, προβλέπει ότι το Bitcoin θα φτάσει σε μια τιμή μεταξύ 180.000 και 190.000 δολαρίων το 2025 - αλλά είναι επίσης επιφυλακτικός για πιθαννή πτώση της τιμής.

«Η τιμή του Bitcoin το 2025 είναι πιθανό να δει τόσο σημαντική ανοδική δυναμική όσο και περιστασιακές απότομες διορθώσεις», δήλωσε ο Yang στο CNBC. «Σε στιγμές σοκ της αγοράς, όπως μια σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς, το Bitcoin θα μπορούσε να πέσει προσωρινά γύρω στα 80.000 δολάρια. Ωστόσο, η συνολική τάση αναμένεται να παραμείνει ανοδική».

Οι παράγοντες που διέπουν ένα αναμενόμενο ράλι του Bitcoin το 2025 περιλαμβάνουν τη μείωση των επιτοκίων, την υποστήριξη από τον Τραμπ και την αυξημένη υιοθέτηση από τους θεσμικούς φορείς.

«Με βάση αυτές τις δυναμικές, προβλέπω ότι το Bitcoin θα μπορούσε να κορυφωθεί στα 180.000 με 190.000 δολάρια το 2025», δήλωσε ο Yang.

Παρ' όλα αυτά, ο Yang αναμένει επίσης ότι το επόμενο έτος θα φέρει και μια σειρά από «διορθώσεις» για την τιμή του Bitcoin.

Οι κίνδυνοι για την πτώση περιλαμβάνουν τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας, τις παγκόσμιες διαταραχές στην αγορά κεφαλαίων, πιθανά απροσδόκητα περιοριστικά μέτρα και πιθανές καθυστερήσεις στον κύκλο μείωσης των επιτοκίων της Fed.

Πέρυσι, ο Yang προέβλεψε ότι το Bitcoin θα έφτανε τα 75.000 δολάρια το 2024.

Maple Finance: $180,000 - $200,000

Ο Sid Powell, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της πλατφόρμας χρηματοδότησης Maple Finance, βλέπει μια τιμή μεταξύ 180.000 και 200.000 δολαρίων για το Bitcoin μέχρι το τέλος του 2025.

Ένας παράγοντας που ο Powell βλέπει αύξηση της τιμής είναι η πρόβλεψη ενός στρατηγικού αποθεματικού Bitcoin στις ΗΠΑ.

Nexo: $250,000

Η Elitsa Taskova, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλατφόρμας Nexo, είναι πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές του Bitcoin για το 2025.

«Βλέπουμε το Bitcoin να υπερδιπλασιάζεται στα 250.000 δολάρια μέσα σε ένα χρόνο», δήλωσε η Taskova στο CNBC, προσθέτοντας ότι μακροπρόθεσμα - δηλαδή κατά την επόμενη δεκαετία - βλέπει ολόκληρη την κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων να ξεπερνά εκείνη του χρυσού.

«Αυτές οι προβλέψεις ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες τάσεις και τους κοινωνικούς δείκτες: αυξανόμενη αναγνώριση του Bitcoin ως αποθεματικό περιουσιακό στοιχείο, περισσότερα προϊόντα διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο (ETPs) που σχετίζονται με το Bitcoin και ισχυρότερη υιοθέτηση», δήλωσε ο επικεφαλής προϊόντων της Nexo.

Οι υποστηρικτικές μακροοικονομικές συνθήκες, όπως η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, είναι πιθανό να δώσουν ώθηση στο Bitcoin, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.