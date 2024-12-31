Εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων επιχειρήσεων για το καινοτόμο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που συνδυάζει επιδοτούμενη κατάρτιση και απασχόληση για ανέργους 25-45 ετών.Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 41.331.600 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους 25-30 ετών σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της δράσης θα λάβουν για 6 μήνες επιχορήγηση ύψους 100% του μισθού και των εισφορών (1.022 ευρώ μηνιαία, 6.132 ευρώ συνολικά) και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών (818 ευρώ μηνιαία, 4.906 ευρώ συνολικά).

Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Σημειώνεται πως μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του και θα λάβει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα μετά την πιστοποίησή του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου για 6 μήνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.