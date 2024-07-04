Αύξηση 15,8% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων στο α΄εξάμηνο - "Θετική δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει θετικές τάσεις με τις επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το πρώτο εξάμηνο του 2024, να είναι σχεδόν τετραπλάσιες από τον αριθμό των επιχειρήσεων που διαγράφηκαν.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, το ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών ενισχύθηκε κατά 15,8%, φθάνοντας τις 3.787 το 2024 από 3.271 το 2023. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αυξήθηκαν σημαντικά στις 5.092 τους πρώτους 6 μήνες του 2024 σε σύγκριση με τις 4.646 του αντίστοιχου διαστήματος του 2023. Παράλληλα, ο αριθμός των διαγραφών διατηρήθηκε σε σχετικά σταθερά επίπεδα, αυξηθείς ελαφρώς από 1.375 στο πρώτο εξάμηνο του 2023 στις 1.385 το 2024. Επιπλέον, οι περισσότερες νέες εγγραφές επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον κλάδο των υπηρεσιών, ενώ ακολουθούν οι εμπορικές και οι βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία αυτά, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε: «Η σημαντική αύξηση των εγγραφών νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Παρά τις δυσκολίες, οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καινοτομούν και να αναπτύσσονται, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας, ενισχύοντας έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε με ευνοϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και το μετασχηματισμό της παραγωγικότητας».

Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.