Ανοδικά κινήθηκαν και τον Νοέμβριο οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά τον προτελευταίο μήνα του 2024 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.014.522 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.279.499, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023 κατά 2,9% και 3,5%, αντίστοιχα.

Πιο αναλυτικά, κατά τον Νοέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρατηρήθηκε αύξηση 4,5% στις αφίξεις και 5,2% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών.

Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6% και 1,9%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 53,9% και στις διανυκτερεύσεις από τους αλλοδαπούς με 50,2%.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Νοέμβριο 2024, ανήλθε σε 2,2 ημέρες.



Πηγή: skai.gr

