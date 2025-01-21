Η Ομοσπονδία Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλει νέες προτάσεις για οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος, τονίζοντας ότι τα ευρωπαϊκά αντίμετρα δεν θα πρέπει να είναι η άμεση αντίδραση σε ενδεχόμενους νέους δασμούς.

«Πολλές από τις ανακοινώσεις του (Ντόναλντ) Τραμπ ήταν αναμενόμενες. Θέλει να υπονομεύσει τους πολυμερείς μηχανισμούς και αυτό μας θέτει προκλήσεις, ενώ επηρεάζει επίσης τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη της απαραίτητης και αποτελεσματικής προστασίας του κλίματος. Πρέπει επομένως να παραμείνουμε σε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να καλλιεργήσουμε τις επαφές μας και να αναπτύξουμε μια θετική διατλαντική ατζέντα», δήλωσε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου του BDI Βόλφγκανγκ Νίντερμαρκ και ζήτησε από την ΕΕ να υποβάλει προτάσεις οικονομικής συνεργασίας.

«Οι Ευρωπαίοι διατηρούμε με τις ΗΠΑ την μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση στον κόσμο, από την οποία επωφελούνται και οι δύο πλευρές», επισήμανε ο κ Νίντερμαρκ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μεν επιλογές αποφασιστικής αντίδρασης σε ενδεχόμενους νέους δασμούς για ευρωπαϊκά αγαθά και είναι σε θέση να δρομολογήσει αντίμετρα, αλλά «αυτό δεν θα έπρεπε να είναι η πρώτη αντίδραση», καθώς «υπάρχουν ακόμη πολλές ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος, κυρίως σε ρυθμιστικά ζητήματα, τεχνικά πρότυπα ή ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

