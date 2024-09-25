Στοιχεία για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων τα οποία καταδεικνύουν ότι μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό τους, έδωσε στη Βουλή, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής του «Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Απαντώντας στη σκληρή κριτική που δέχτηκε από βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης -οι οποίοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι κατάργησε κάθε πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αφήνοντάς τους στο έλεος των τραπεζών και των «σέρβισερ» -ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τις αιτιάσεις τους αντιτείνοντας ότι «με τις πρωτοβουλίες που πήρε, το ποσοστό των "κόκκινων δανείων" που το 2019 ξεπερνούσε το 40%, περιορίστηκε στο 7,5% το 2024».

Συνολικά το 2020-21 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και «σέρβισερ» ανέρχονταν στα 92,2 δισ. ευρώ ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2024, έχουν μειωθεί σε 70,4 δισ. ευρώ.

Το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν περίπου στο 50% του συνολικού ύψους των δανείων της οικονομίας ενώ σήμερα αυτό το ποσοστό έχει πέσει σημαντικά στο 32%», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης και πρόσθεσε:

«Η βελτίωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως αναγνωρίζεται και από πολλούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης που ασχολούνται με την οικονομία, γιατί κάθε αναβάθμιση σημαίνει κατ ουσία και μείωση της εξυπηρέτησης του χρέους μας και αυτό δίνει ένα δημοσιονομικό περιθώριο στο κράτος.

Στοιχεία έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και για τα αποτελέσματα του εξωδικαστικού μηχανισμού, επισημαίνοντας ότι «με τις εκλογές του 2023 επεβλήθησαν και νέες υποχρεώσεις στους σέρβισερ και με την ενίσχυσή του διευρύνθηκε η περίμετρος όπου κατ' ουσία κατέστη υποχρεωτικός για όλους, προς όφελος των ευάλωτων συμπολιτών μας και των Ατόμων με αναπηρία».

«Οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού κινούνται πλέον σε επίπεδα ιστορικού χαμηλού. Τον Αύγουστο του 2024, καταγράφονται πλέον 22.214 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,5 δισ. ευρώ ενώ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023, έχει καταγραφεί αύξηση των ρυθμίσεων κατά 50,4%. Να υπενθυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2019, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού κυμαίνονταν σε απογοητευτικά επίπεδα: μόλις 2.200 ρυθμίσεις συνολικά», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Ακόμα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο που έκανε λόγο για ένα ακόμα ασαφές αναποτελεσματικό αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης χωρίς όραμα, χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς δεσμεύσεις και πρόνοιες για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

«Τέσσερα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου: ταχύτητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δημόσιος συνεχής απολογισμός», αντέτεινε ο κ. παπαθανάσης επισημαίνοντας ότι φέτος το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι αυξημένο κατά 900 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε, «το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας και συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων [...] Είναι μια ομπρέλα η οποία περιλαμβάνει όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία και την εθνική συμμετοχή των ευρωπαϊκών εργαλείων καθώς επίσης και το εθνικό σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Μέσα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φέτος έχουμε μία αύξηση κατά 900 εκατ. ευρώ ενώ το συνολικό ποσό που μπαίνει στην ελληνική οικονομία το 2024 είναι πλέον σε ύψος ρεκόρ και από 12,2 δισ. ευρώ, πλέον ανεβαίνει συνολικά στα 13,1 δισ. ευρώ και αυτή η πορεία όπως σχεδιάζεται θα είναι αυξητική για το 2025 και το 2026. Το 2025 σχεδιάζουμε να ανέρχεται στα 14,4 δισ. ευρώ και το 2026 στα 15,9 δισ. ευρώ», υπογράμμισε.

Τέλος ο κ. Παπαθανάσης διαβεβαίωσε ότι σύντομα θα έρθει στη Βουλή το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2025-2028, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα με τη δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε είναι πια μακριά από τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια που πέρασε.

«Είναι μια υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ να μπαίνουν σε μία διαδικασία να συντάξουν τους προϋπολογισμούς τους για τα επόμενα έτη. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε τις δημοσιονομικές ικανότητες της χώρας μας ακριβώς διότι αν δεν πετύχουμε τους στόχους, τότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα σε 8 χώρες: να μπουν σε μία διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και στη συνέχεια να δεχτούν συστάσεις και αν δεν διορθώσουν τα δημοσιονομικά τους να μπουν ίσως και σε ενισχυμένη εποπτεία.

Η Ελλάδα όμως είναι μακριά από αυτό. Έχει περάσει δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, έχει περάσει τρία μνημόνια και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον των νέων παιδιών διότι θέλουμε η Ελλάδα να είναι σταθερή, να έχει ανάπτυξη και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ολοκληρώθηκε και σε β' ανάγνωση και αύριο είναι προγραμματισμένη η συζήτηση και ψήφιση του από την Ολομέλεια.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκε η ΝΔ ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, «Νίκη», Πλεύση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.