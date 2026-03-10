Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ο Τραμπ προβλέπει αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά το υψηλό των τελευταίων τριών και πλέον ετών, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, μειώνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχώρησαν κατά 4,17 δολάρια, ή 4,2%, στα 94,79 δολάρια το βαρέλι στις 03:45 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 3,81 δολαρίων, ή 4%, στα 90,96 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν νωρίτερα υποχωρήσει έως και 11% πριν περιορίσουν μέρος των απωλειών τους.

Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς, λόγω του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν, ενίσχυσαν τους φόβους για μεγάλες διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες.

Αργότερα οι τιμές υποχώρησαν, αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, κατά την οποία συζήτησαν προτάσεις που στοχεύουν σε μια γρήγορη διευθέτηση του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με βοηθό του Κρεμλίνου, μειώνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη στο CBS News ότι πιστεύει πως ο πόλεμος κατά του Ιράν «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» και ότι η Ουάσιγκτον βρισκόταν «πολύ μπροστά» σε σχέση με το αρχικό του χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων.

«Είναι σαφές ότι τα σχόλια του Τραμπ έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω» δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του ενεργειακού τομέα στην DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

Σε απάντηση στα σχόλια του Τραμπ, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι το Ιράν θα αποφασίσει για το τέλος του πολέμου και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει να εξαχθεί «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετέδωσαν την Τρίτη κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, οι τιμές παραμένουν υπό πίεση καθώς ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και την απελευθέρωση έκτακτων αποθεμάτων αργού, ως μέρος ενός πακέτου επιλογών που στοχεύει στον περιορισμό της εκτίναξης των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις γύρω από τη χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που αφήνουν να εννοηθεί ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να αποκλιμακωθεί, καθώς και η πιθανότητα οι χώρες της G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου τους, έστελναν το ίδιο μήνυμα: ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιον τρόπο να φτάνουν στην αγορά» δήλωσε σε σημείωμά της την Τρίτη η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

«Μόλις οι traders αντιλήφθηκαν ότι οι οδοί εφοδιασμού θα μπορούσαν να διατηρηθούν ανοιχτοί, ο αρχικός πανικός που είχε ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια χθες άρχισε να εξασθενεί και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα».

Οι χώρες της G7 δήλωσαν τη Δευτέρα ότι είναι έτοιμες να εφαρμόσουν «τα απαραίτητα μέτρα» ως απάντηση στην άνοδο των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, αλλά απέφυγαν να δεσμευτούν για την απελευθέρωση έκτακτων στρατηγικών αποθεμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.