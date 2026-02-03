Ασανσέρ οι τιμές του χρυσού...ελέω Τραμπ

Του Βασίλη Καλτσά

Άνοδο άνω του 5% σημειώνει την Τρίτη ο χρυσός, ξεπερνώντας τα 4.900 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες με έντονο sell off.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού είχαν υποχωρήσει πάνω από 11% την Παρασκευή και περίπου 5% τη Δευτέρα.

Ειδικότερα η πτώση της Παρασκευής, μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Επιπλέον, η μεταβλητότητα των τελευταίων ημερών τείνει να ξεπεράσει αυτή των κρυπτονομισμάτων, όχι τόσο συνηθισμένο γεγονός καθώς τα μεν πολύτιμα μέταλλα ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλών επενδυτικών καταφυγίων, ενώ τα crypto στην κατηγορία υψηλού ρίσκου.

Ενώ ένα μέρος της απότομης πτώσης οφείλεται στη ρευστοποίηση μέρους των κερδών από πλευράς επενδυτών, ωστόσο η σημαντικότερη αιτία ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Κέβιν Γουόρς για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ο οποίος θεωρείται πιο επιθετικός από τους άλλους υποψηφίους, έβαλε σε δεύτερες σκέψεις τους επενδυτές, καθώς μια πιο σφιχτή νομισματική πολιτική, παραδοσιακά ευνοεί το δολάριο έναντι των πολύτιμων μετάλλων.

Παρόλα αυτά, μεγάλες τράπεζες όπως η UBS και η Deutche Bank διατήρησαν τις προβλέψεις τους για τον χρυσό σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στα 6.000 και 6.200 δολάρια αντίστοιχα.

Τα πολύτιμα μέταλλα έφτασαν σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, ωθούμενα από την αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, τις ανησυχίες για την υποτίμηση του δολαρίου και τις απειλές για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, τα οποία ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, σύμφωνα με το Trade Economics.

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη ανακάμπτει και το ασήμι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 10%, διαπραγματευόμενο στα 87,60 δολάρια ανά ουγγιά, ανακτώντας μέρος των απωλειών μετά από μια απότομη πτώση δύο ημερών που έσβησε έως και το 40% της αξίας του από τα ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο χαλκός κινείται επίσης ανοδικά την Τρίτη, στο +3,5%, ξεπερνώντας τα 6 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι κινεζικοί κατασκευαστές επέστρεψαν στην αγορά, αγοράζοντας χαλκό σε χαμηλότερα επίπεδα για να ανανεώσουν τα αποθέματά τους πριν από την αργία του νέου σεληνιακού έτους. Η μακροπρόθεσμη στήριξη παραμένει σε ισχύ λόγω των προσδοκιών για υψηλότερη ζήτηση από τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Ο χαλκός είχε υποχωρήσει κατά 15% από το ιστορικό υψηλό που έφτασε την περασμένη εβδομάδα, καθώς η άνοδος έδωσε τη θέση της στη ρευστοποίηση των κερδών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.