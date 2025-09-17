Από «κόσκινο» τα κονδύλια που χορηγήθηκαν για επενδυτικά σχέδια

Του Βαγγέλη Δουράκη

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων υπηρεσιών μπαίνουν επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με τεράστια ποσά μέσω των Αναπτυξιακών Νόμων: Μετά τον εντοπισμό εκατοντάδων επενδυτικών σχεδίων-«φαντασμάτων», «παγωμένων» projects τα οποία δεν προχώρησαν ποτέ και εταιρειών που έχουν πάψει να υφίστανται, το Υπουργείο Ανάπτυξης για πρώτη φορά εισάγει την υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης και πιστοποίησης των επιχορηγούμενων έργων.

Ήδη, περισσότερα από 1.400 επενδυτικά σχέδια για τα οποία δόθηκαν μεν οι σχετικές ενισχύσεις αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, τέθηκαν εκτός αναπτυξιακού και άνοιξε ο δρόμος για την επιστροφή επιδοτήσεων ύψους 480 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, τα πρώτα 55 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει να τα εισπράξει η ΑΑΔΕ από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν.

Αποφάσεις για ετήσια παρακολούθηση των επενδύσεων

Σε αυτό το πλαίσιο με νέες αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, εισάγεται για πρώτη φορά υποχρέωσης ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 2004, 2011, 2016 και 2022.

Οι σχετικές αποφάσεις αφορούν στην υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλλουν τακτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την τήρηση των όρων υπαγωγής τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης.

Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή του Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ), διασφαλίζοντας πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια.

Ο σχετικός έλεγχος θα διενεργείται δειγματοληπτικά, σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 10% έως 20% του συνόλου των υπόχρεων επιχειρήσεων και θα επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

Νομική υπόσταση και λειτουργία της επιχείρησης.

Μέγεθος της εταιρείας

Οικονομικά στοιχεία

Διατήρηση των θέσεων εργασίας για τις οποίες είχε υπάρξει σχετική δέσμευση

Ειδικοί όροι που είχαν τεθεί στην αρχική απόφαση υπαγωγής.

Ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων

Για αυτό τον λόγο προβλέπεται και η σύσταση τριμελών Επιτροπών Δειγματοληπτικού Ελέγχου. Ο ρόλος τους είναι να πιστοποιούν την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, ακόμα και αν ο τελικός έλεγχος έχει διενεργηθεί από ιδιώτη (όπως ορκωτός ελεγκτής-λογιστής).

Οι Επιτροπές αυτές θα συγκροτούνται ανάλογα με τον φορέα υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων: Επιτροπές του Υπουργείου Ανάπτυξης θα ελέγχουν σχέδια που υπάγονται σε αυτό και στις Περιφέρειες, εκτός της Μακεδονίας.

Επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης): Θα ελέγχουν σχέδια που υπάγονται σε αυτό και στις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας.

Οι κατάλογοι των προς έλεγχο επενδυτικών σχεδίων θα καταρτίζονται κάθε χρόνο, με κριτήρια που περιλαμβάνουν

το μέγεθος της επένδυσης,

τον τομέα δραστηριότητας,

τον τόπο εγκατάστασης και

το είδος της ενίσχυσης.

Μετά τη συγκρότησή τους, οι Επιτροπές θα έχουν προθεσμία 45 ημερών για να ολοκληρώσουν τον έλεγχο.

Ενισχύεται ακόμη το πλαίσιο κυρώσεων καθώς σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των επενδύσεων.



