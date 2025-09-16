Η μετοχή της Tesla σημειώνει άνοδο από τη Δευτέρα, καθώς ο Ίλον Μασκ αγόρασε περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια μετοχές, αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (850 εκατομμυρίων ευρώ) της εταιρείας του.

Ο Mασκ αγόρασε διάφορες ποσότητες μετοχών σε διαφορετικές τιμές την Παρασκευή, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές, σημειώνει το Euronews.

Η κίνηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί από τις αγορές ως η πεποίθηση του δισεκατομμυριούχου για το μέλλον της εταιρείας.

Τι πρέπει να συμβεί για να γίνει τρισεκατομμυριούχος

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Tesla δημοσίευσε ένα προτεινόμενο πακέτο αμοιβών για τον Mασκ, το οποίο ενδεχομένως θα τον καθιστούσε τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, εάν πετύχει μια σειρά από εξαιρετικά επιθετικούς στόχους για την εταιρεία την επόμενη δεκαετία.

Η Tesla δήλωσε σε μια κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές ότι θα παραχωρήσει στον Mασκ μετοχές αξίας έως και 12% της εταιρείας σε δώδεκα ξεχωριστά πακέτα, εάν η εταιρεία επιτύχει ορισμένους στόχους απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων μαζικών αυξήσεων στην παραγωγή αυτοκινήτων, την τιμή της μετοχής και τα λειτουργικά κέρδη.

Εάν εγκριθεί από τους μετόχους, το νέο πακέτο αμοιβών θα μπορούσε να καταστήσει τον Musk το πρώτο στέλεχος στον κόσμο με περιουσία άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Για να αποκτήσει το πρώτο του πακέτο μετοχών που ισοδυναμεί με το 1% της εταιρείας, ο Μασκ θα έπρεπε να πείσει τους επενδυτές στο χρηματιστήριο ότι η Tesla αξίζει συνολικά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια (1,70 τρισεκατομμύρια ευρώ), διπλάσια από την αξία που την αποτιμούν σήμερα, και επίσης να πετύχει πολλά άλλα ορόσημα.

Για να λάβει όλες τις προσφερόμενες μετοχές και να τον καταστήσει τον πρώτο άνθρωπο στον κόσμο με αξία τρισεκατομμυρίου δολαρίων, θα απαιτούσε η αγοραία αξία της να αυξηθεί στα 8,5 τρισεκατομμύρια δολάρια (7,21 τρισεκατομμύρια ευρώ), διπλάσια από την αξία της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο αυτή τη στιγμή, της κατασκευάστριας τσιπ Nvidia.

Η Tesla έχει δει πτώση στις πωλήσεις της φέτος, κυρίως λόγω των αντιδράσεων για τη σχέση του Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Tesla αντιμετωπίζει επίσης εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ και ιδιαίτερα από την Κίνα.

Οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την πορεία της εταιρείας, αφού ο Μασκ πέρασε τόσο πολύ χρόνο στην Ουάσινγκτον φέτος.

Η Tesla πρόκειται να πραγματοποιήσει την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της στις 6 Νοεμβρίου, όπου οι επενδυτές θα ψηφίσουν για το νέο πακέτο αμοιβών.

Πηγή: skai.gr

