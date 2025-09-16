Οι τρεις κύριοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν χαμηλότερα σε μια ασταθή συνεδρίαση την Τρίτη εν όψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να προσδοκούν μείωση κατά 25 μονάδες βάσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη, προκειμένου να αντισταθμιστεί η επιδείνωση της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, η οποία αποδεικνύεται από πολλούς πρόσφατους οικονομικούς δείκτες, σημειώνει το Reuters.

Τα στοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

O S&P 500 υποχώρησε 9,00 μονάδες, ή 0,14%, κλείνοντας στις 6.606,28 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 15,60 μονάδων, ή 0,07%, κλείνοντας στις 22.333,15 μονάδες. Ο Dow Jones υποχώρησε 121,96 μονάδες, ή 0,27%, στις 45.761,49 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.