Τι θα συζητηθεί στο MWC: Η ατζέντα της συνδεδεμένης οικονομίας

Ανοίγει αύριο τις πύλες του στη Βαρκελώνη το Mobile World Congress, με συμμετοχή χώρας μας με εθνικό περίπτερο, η μεγαλύτερη παγκόσμια συνάντηση για τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Στελέχη πολυεθνικών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επενδυτές, startups και αναλυτές συγκεντρώνονται για να χαρτογραφήσουν το επόμενο κεφάλαιο της συνδεδεμένης οικονομίας. Από τα δίκτυα 5G και 6G έως την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το αποτύπωμά της στην ενέργεια, το MWC δεν είναι απλώς μια έκθεση προϊόντων· είναι πεδίο στρατηγικών αποφάσεων.

Με βάση το πρόγραμμα των συνεδριακών πάνελ και του Ministerial Programme, μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

• Sovereign AI και παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες: Πώς διαμορφώνεται η εθνική στρατηγική στην Τεχνητή Νοημοσύνη και ποια είναι τα γεωπολιτικά και οικονομικά διακυβεύματα της αλυσίδας αξίας των AI συστημάτων.

• AI στην εφοδιαστική αλυσίδα: Από την αποθήκη έως τον τελικό πελάτη, η αναδιοργάνωση των logistics με αλγορίθμους πρόβλεψης, αυτοματοποίηση και real-time analytics.

• AI, IoT και 5G: Η «αιχμή της ευφυΐας» στα δίκτυα, με έμφαση στις υποδομές που επιτρέπουν τη μαζική διασύνδεση συσκευών και δεδομένων.

• AI-Powered, Future-Ready επιχειρήσεις: Πώς οι οργανισμοί μετασχηματίζονται ώστε να είναι έτοιμοι για ένα περιβάλλον όπου η ΤΝ ενσωματώνεται σε κάθε λειτουργία.

• Intelligent Connectivity: Η επόμενη εποχή της επικοινωνίας και οι "pocket-sized" επαναστάσεις που φέρνουν οι έξυπνες, φορητές τεχνολογίες.

• Δίκτυα σε "αυτόματο πιλότο": Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη αναλαμβάνει τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

• Rewiring Business: Το νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων που βασίζεται στην AI, με έμφαση στη συνεργασία εταιρειών, παρόχων cloud και data platforms.

• AI και κοινωνία: Τι πραγματικά "χτίζουμε" ως ανθρωπότητα με την επιτάχυνση της ΤΝ και ποια είναι τα όρια μεταξύ καινοτομίας και ευθύνης.

• Mobile alerts και δημόσια ασφάλεια: Πώς οι τεχνολογίες κινητής επικοινωνίας σώζουν ζωές σε κρίσεις και φυσικές καταστροφές.

• AI Readiness σε παγκόσμιο επίπεδο: Ο βαθμός ετοιμότητας κρατών και αγορών να υιοθετήσουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά την ΤΝ.

• Ανταγωνισμός στην ψηφιακή εποχή: Ρυθμιστικά πλαίσια, επενδύσεις και ισορροπία ισχύος μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών και αγορών.

• Κυβερνοασφάλεια και ψηφιακή ωρίμανση κοινωνιών: Από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία, η προστασία στο διαδίκτυο γίνεται κεντρικό πολιτικό και επιχειρηματικό ζήτημα.

• Tech Sovereignty και Ευρώπη: Τι σημαίνει στρατηγική τεχνολογική κυριαρχία για την Ε.Ε. σε ένα κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον.

• Το ενεργειακό αποτύπωμα της AI: Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας των data centers και η ανάγκη για βιώσιμες λύσεις.

• Η πολιτική της συνδεσιμότητας: Διακυβέρνηση, ρυθμιστικό πλαίσιο και γεωπολιτική σε έναν κόσμο όπου τα δίκτυα αποτελούν κρίσιμη υποδομή.

• Τεχνολογία, εθισμός και ισορροπία: Ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια εποχή υπερσύνδεσης.

Το MWC της Βαρκελώνης αναμένεται και φέτος να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για το πού κατευθύνεται η παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, όχι μόνο σε επίπεδο καινοτομίας, αλλά και σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής, βιωσιμότητας και κοινωνικού αντίκτυπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

