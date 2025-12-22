Ανοίγουν τα σεντούκια - Χίλια ευρώ για μια χρυσή λίρα

Του Βασίλη Καλτσά

Το «τρελό» ράλι του χρυσού συνεχίζεται και μαζί του παρασύρει και την τιμή της χρυσής λίρας.

Τα 1.000 ευρώ έφτασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα η τιμή πώλησης της χρυσής λίρας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Την ίδια ώρα η τιμή αγοράς έχει ξεπεράσει τα 853 ευρώ.

Συνολικά το 9μηνο του 2025, 32.002 χρυσές λίρες είχαν πωληθεί από ιδιώτες στην ΤτΕ, ενώ έχουν αγοραστεί 5.399.

Πέντε δισ. σε χρυσές λίρες

Στα 5 δισεκατομμύρια περίπου, υπολογίζονται οι χρυσές λίρες που κατέχουν οι Έλληνες.

Άλλες σε θυρίδες, άλλες σε σεντούκια άλλες σε επενδύσεις.

Περίπου το 3% των συνολικών καταθέσεων δηλαδή.

Μόνο επίσημα κυκλοφορούν περίπου 200.000.

Η διαφορά της Ελλάδας με άλλες χώρες είναι ότι ενώ αλλού, οι επενδυτές προτιμούν τις ράβδους χρυσού, οι Έλληνες επιμένουν παραδοσιακά.

Το ράλι του χρυσού

Νέο ιστορικό υψηλό σημειώνει ο χρυσός τη Δευτέρα.

Το πολύτιμο μέταλλο «τρέχει» ένα απίστευτο ράλι φέτος, σημειώνοντας άνοδο 68,60% τους τελευταίους 12 μήνες.

Η γεωπολιτική αστάθεια αποτελεί τον νούμερο ένα παράγοντα ανόδου για τον χρυσό, ο οποίος παραδοσιακά θεωρείται ασφαλές καταφύγιο για τους επενδυτές.

Με την κατάσταση στη Βενεζουέλα να έχει κλιμακωθεί επίκινδυνα, τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην οδεύει προς μία λύση σύντομα και την εκεχειρία στη Γάζα να είναι εύθραυστη, οι επενδυτές στρέφονται σε περισσότερο ασφαλείς επενδύσεις.

Από κοντά και το ασήμι

Ότι λάμπει όμως δεν είναι μόνο χρυσός.

Ένα απίστευτο ράλι καταγράφει το τελευταίο διάστημα το ασήμι -μεγαλύτερο από αυτό του χρυσού.

Οι τιμές για το λεγόμενο και «μέταλλο του διαβόλου» έχουν ξεπεράσει τα 69 δολάρια ανά ουγγιά, πλησιάζοντας ένα ακόμα ορόσημο -αυτό των 70 δολαρίων.

Το τελευταίο έτος το ασήμι καταγράφει τριψήφια άνοδο. Ειδικότερα κινείται φέτος ανοδικά κατά 132%.

Πηγή: skai.gr

