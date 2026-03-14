Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίων για την ΕΑΕ 2025

Κατ' εφαρμογή της Κοινής Απόφασης Α.1068/2026 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε λειτουργία την ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2025.

Η ρύθμιση αφορά σε μη ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τα οποία δεν έχει αποδοθεί ή έχει δηλωθεί εσφαλμένος Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System-AMS).

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή δηλώσεων από σήμερα έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων για την επαλήθευση των δηλώσεων.

Σε περίπτωση αναληθούς δήλωσης, θα κινείται διαδικασία ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων χωρίς προηγούμενο συμψηφισμό με εκκρεμείς καταβολές άλλων ενισχύσεων.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την απλούστευση των διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας, την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την υποστήριξη της αγροτικής δραστηριότητας.

Πηγή: skai.gr

