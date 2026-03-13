Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Οριακή άνοδος 0,10%, στα 267,45 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς κάλυψαν τις αρχικές τους απώλειες οι οποίες ξεπερνούσαν το 1%.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ, της Metlen, του ΟΛΠ και του ΟΤΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.105,33 μονάδες (-1,18%) και υψηλότερη τιμή στις 2.137,81 μονάδες (+0,35%)..

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,47%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί 6,37%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,56%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 267,453 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.546.698 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+4,40%), της Metlen (+4,37%), του ΟΛΠ (+3,70%), του ΟΤΕ (+2,06%) και της Elvalhalcor (+1,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,67%), της Εθνικής (-1,63%), της Eurobank (-1,43%) και της Alpha Bank (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.186.985 και 7.744.767 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 55,86 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 53,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 79 μετοχές, 27 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+7,23%) και τηςς MIG (+7,10%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass (-2,44%) και ΕΛΒΕ (-1,90%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,5000 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ:8,4800 -0,24%

METLEN:37,7000 +4,37%

OPTIMA:8,7600 -0,45%

ΤΙΤΑΝ: 44,5000 -1,11%

ALPHA BANK: 3,3520 -1,41%

AEGEAN AIRLINES: 12,1800 +1,16%

VIOHALCO: 14,1000 +0,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,9200 -0,11%

ΔΑΑ:10,6300 -1,67%

ΔΕΗ: 17,4100 +0,06%

COCA COLA HBC:52,2000 -0,48%

ΕΛΠΕ: 9,5000 +4,40%

ELVALHALCOR: 3,9150 +1,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,6950 -1,63%

ΕΥΔΑΠ: 8,6900 +0,58%

EUROBANK: 3,4500 -1.,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 +1,13%

MOTOR OIL: 37,6000 +0,27%

JUMBO: 23,3800 +0,26%

ΟΛΠ:37,8000 +3,70%

ΟΠΑΠ: 14,8000 +0,48%

ΟΤΕ: 17,3800 +2,06%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,3000 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4000 +0,30%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.