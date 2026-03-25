Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη μετά την προοπτική διπλωματικής εξόδου από τον πόλεμο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με κέρδη 305,43 μονάδων (+0,66%) για να διαμορφωθεί στις 46.429,49 μονάδες

Με άνοδο έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, επωφελούμενο από την πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού και τις προοπτικές διπλωματικής προόδου για την επίτευξη εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με κέρδη 305,43 μονάδων (+0,66%) για να διαμορφωθεί στις 46.429,49 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 167,93 μονάδων (+0,77%) στις 21.929,83 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με κέρδη 35,53 μονάδων (+0,54%) στις 6.591,90 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

