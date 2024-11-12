Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί νέα λίστα με μειωμένες τιμές σε βασικά είδη κατανάλωσης, όπως ανέφερε στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ενώ πρόσθεσε ότι αν και ο στόχος είναι για μειώσεις τιμών σε περίπου 600 προϊόντα μέχρι το τέλος του μήνα, ωστόσο η εκτίμηση που υπάρχει, μέχρι σήμερα, είναι ότι θα ξεπεραστεί.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας: «Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 362 κωδικούς, οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί για τη μείωση των τιμών από διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, σε απάντηση της προτροπής που έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, τον Αύγουστο που μας πέρασε, προκειμένου όσες επιχειρήσεις μπορούν, να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους, σε αντανάκλαση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ευρύτερο πεδίο του πληθωρισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει και θα συνεχίσει να επεκτείνεται. Δηλαδή, θα έρθουν και άλλοι κωδικοί, οι οποίοι πιθανότατα θα ανακοινωθούν και αυτή την εβδομάδα. Θα υπάρχει δηλαδή μια καινούργια ανακοίνωση ανάλογα με τις πληροφορίες που θα φθάσουν στο υπουργείο από τις διάφορες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά και ελπίζουμε ότι αυτοί οι κωδικοί θα είναι αρκετοί, ότι οι μειώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν αυτοί οι κωδικοί θα είναι σημαντικές. Ήδη, οι περισσότερες από αυτές τις μειώσεις είναι από 5 έως 20%. Μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 10 - 12% οι μειώσεις αυτές και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ακόμα ένα μεγάλο κύμα με περισσότερους τέτοιους κωδικούς».

Ετοιμάζονται νέες μειωμένες τιμές - Τι γίνεται με το ελαιόλαδο

Ο κ. Αναγνωστόπουλος, είπε ακόμη: «Θα δείτε ότι στους κωδικούς, κάποιοι από αυτούς είναι κωδικοί ελαιολάδου, που σημαίνει ότι πραγματικά έχει αρχίσει και εμφανίζεται και στα ράφια η μείωση και σταδιακά θα είναι όλο και πιο έντονη αυτή η εικόνα, δεδομένου ότι η φετινή σοδειά έχει ξεκινήσει αλλά η τυποποίηση του ελαιόλαδου θα έρθει -σταδιακά- τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό. Σιγά-σιγά οι τιμές του ελαιολάδου έχουν αρχίσει και αποκλιμακώνονται. Περιμένουμε μία ακόμα μεγαλύτερη αποκλιμάκωση (…). Φέτος πάμε καλύτερα. Άρα, αυτό που θα υπάρχει θα έχει αντανάκλαση και στις τιμές».

Όσον αφορά τώρα τα σούπερ μάρκετ, συνέχισε ο ίδιος: «Σε ό,τι αφορά στην αναγραφή της ποσότητας σε μια συσκευασία αυτή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κυκλοφορεί προϊόν, ειδικά τρόφιμο, αλλά και οποιοδήποτε άλλο προϊόν, το οποίο να μην αναγράφει το καθαρό βάρος. Αυτό είναι μια παράβαση η οποία είναι πολύ σημαντική. Δεν θα το δείτε στη βιομηχανία αυτό. Σε τυποποιημένα προϊόντα δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος τυποποιητής να διακινδυνεύσει να μην αναφέρεται το καθαρό βάρος ή ο καθαρός όγκος του προϊόντος. Σε ό,τι αφορά στη μείωση των ποσοτήτων, να πω ότι οι μειώσεις τιμών που έχουν ανακοινωθεί αφορούν τα ίδια προϊόντα και όχι προϊόντα μειωμένης ποσότητας. Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό. Μιλάμε για τα ίδια προϊόντα του παρελθόντος με ακριβώς την ίδια ποσότητα. Άρα, δεν μιλάμε για πλασματικές μειώσεις αλλά για πραγματικές μειώσεις τιμών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο εάν είναι παράνομη ή νόμιμη πρακτική το να μειώνει κανείς την ποσότητα σε ένα προϊόν σε σχέση με αυτό που είχε στο παρελθόν, αυτή δεν είναι μια παράνομη πρακτική. Στο μέτρο όμως που ανακοινώνεται η μείωση αυτής της ποσότητας και για να μπορέσει με ευκολία ο καταναλωτής να κάνει τη σύγκριση, αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια -και ενδεχομένως πολλοί από τους καταναλωτές να το έχουν εντοπίσει στα σούπερ μάρκετ- είναι ότι έχει γίνει πολύ ευκρινής η τιμή μονάδος είτε ανά κιλό, είτε ανά λίτρο, είτε ανά τεμάχιο, είτε ανά πλύση, ανάλογα με το είδος του προϊόντος, προκειμένου οι καταναλωτές να μη βασίζονται στην τιμή συσκευασίας, ούτε να παραπλανιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τη συσκευασία, αλλά να παρακολουθούν την τιμή μονάδος».

«Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις για περισσότερους κωδικούς, γιατί ήδη εισρέει αυτή η πληροφορία. Είτε αύριο, είτε μεθαύριο θα υπάρξει ανακοίνωση, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα έρθουν οι πληροφορίες από τις εταιρείες, αλλά γενικά η εικόνα είναι ότι θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων, η οποία, όπως θα δείτε, αφορά σε βασικά προϊόντα. Και φυσικά υπάρχουν και προϊόντα τα οποία αφορούν πιο συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, αλλά σίγουρα τα περισσότερα είναι προϊόντα αυξημένης ζήτησης και σημαντικά για την καθημερινή διαβίωση. Ο στόχος είναι περίπου 600 μέχρι το τέλος του μήνα. Ελπίζουμε όμως, ότι αν όλα πάνε καλά θα ξεπεράσουμε το στόχο αυτό».

Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι: «Τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση δεν έχουν να κάνουν μόνο με μειώσεις τιμών, ούτε με ταμπελάκια. Έχουμε μία από τις ισχυρότερες δέσμες μέτρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πραγματικά έχουν πιέσει πάρα πολύ την αγορά. Δηλαδή βασικά καταναλωτικά προϊόντα, είτε μιλάμε για τρόφιμα, είτε για προϊόντα καθαριότητας, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Υπάρχει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολύ βαριά πρόστιμα στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα όρια αυτά. Επιπλέον, κατονομάζονται οι επιχειρήσεις, κάτι που δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν. Και επειδή πάντοτε πρέπει να συγκρίνουμε το τι κάνει η κυβέρνηση με το τι ίσχυε πριν, θα σας πω ότι πριν από όλα αυτά δεν υπήρχε κανένα από αυτά τα μέτρα. Δεν υπήρχε καν ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα μπορούσε να τα επιβάλλει, ούτε καν τα ίδια τα μέτρα. Δηλαδή δεν υπήρχε καν διάταξη η οποία να απαγορεύει την αθέμιτη κερδοφορία. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα ποτέ στην αγορά (…)».

Πηγή: skai.gr

