Καταβάλλονται τη Μ. Τετάρτη 16η Απριλίου 2025 από τον ΕΛΓΑ, συνολικά 2.398.057,42 ευρώ σε 525 δικαιούχους παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι ενισχύσεις Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για το Πρόγραμμα ‘’Ετήσιο 2021’’, οποίο αφορά αποκαταστάσεις στο φυτικό κεφάλαιο, το οποίο είχε υποστεί ζημίες από παγετό, κυρίως σε ελαιόδεντρα και καλλιέργειες ροδιάς.



