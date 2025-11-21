Η ευλογιά των αιγοπροβάτων δείχνει τα... δόντια της - Πρωταθλήτρια στις ανατιμήσεις κρεάτων η Ελλάδα τον Οκτώβριο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δέσμη μέτρων ώστε να αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά η ευλογιά εισηγείται η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την ώρα που τα στοιχεία δείχνουν ότι η ασθένεια που έχει οδηγήσει στη θανάτωση σχεδόν 420.000 ζώων δείχνει τα… δόντια της και στις τιμές στο ράφι.



Η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της που δημοσίευσε η Eurostat αποτυπώνει πλήρως την εικόνα, η οποία θα πρέπει να ανησυχήσει τις αρχές.



Τον Οκτώβριο η Ελλάδα παρουσίασε τον 3ο υψηλότερο πληθωρισμό κρεάτων πίσω μόνο από την Ιρλανδία και τη Σλοβενία με 10,7%. Πληθωρισμός υπερδιπλάσιος από αυτόν της Ευρωζώνης που ήταν στο 5,2% και ο υψηλότερος από τον Ιούλιο του 2023. Τότε όμως ο γενικός πληθωρισμός τροφίμων έτρεχε στην Ελλάδα με 13%, τον Οκτώβριο ήταν στο 2,3%.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε την 5η μεγαλύτερη ανατίμηση στην Ευρωζώνη στο αιγοπρόβειο κρέας με 9.4% (υψηλό από τον Απρίλιο του 2023) πίσω από Κροατία, Ιρλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία. Η Ευρωζώνη είναι πληθωρισμό 7.6%



Ο Οκτώβριος έκλεισε για την Ελλάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα στο μοσχαρίσιο κρέας, 22,3%, 9 μονάδες πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο!!!



Με μεγάλες ελλείψεις στην εγχώρια αγορά και υψηλότατες τιμές, πιθανότατα οι καταναλωτές στράφηκαν στο χοιρινό κρέας. Είναι μια από τις πιθανές εξηγήσεις για τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό της Ελλάδας στο χοιρινό κρέας με 5,1% πίσω από Ιρλανδία, Γερμανία, Ολλανδία και Σλοβενία. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης ήταν στο 3.8%



Μοιραία, κακά τα μαντάτα και στον τομέα των γαλακτοκομικών.



Καμιά χώρα στην Ευρώπη δεν είδε μεγαλύτερες ανατιμήσεις από ότι η Ελλάδα τον Οκτώβριο στο γιαούρτι με πληθωρισμό 8,3% σχεδόν 14 φορές υψηλότερο από το 0,6% της Ευρωζώνης.



Από κοντά και το γάλα, με την Ελλάδα στην 4η θέση πίσω από Εσθονία, Ρουμανία και Σλοβακία με υπερδιπλάσιο της Ευρωζώνης πληθωρισμό 10,1% έναντι 5%.



Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και το βούτυρο. Ένα βήμα πριν τα…μετάλλια και εδώ με σχεδόν τριπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη, 10,4% έναντι 3,7%, πίσω από Ιρλανδία, Λετονία και Σλοβενία.



Παραδόξως, τα τυριά «κρατάνε» με την Ελλάδα μόλις στο 1,5%, ούτε το μισό από την Ευρωζώνη του 3,2%, με τους παραγωγούς όμως να προαναγγέλλουν αυξήσεις τους επόμενους μήνες.



Αν προσθέσουμε σε όλα τα παραπάνω και τα φρούτα στα οποία η Ελλάδα είχε τον 4ο υψηλότερο πληθωρισμό με 9,1% έναντι 2,9% της Ευρωζώνης, τότε μπορεί εύκολα να καταλάβει κάποιος γιατί συνολικά ο πληθωρισμό τροφίμων της χώρας – μετά από ένα διάλλειμα 2 μηνών, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, - επανήλθε σε ψηλότερο επίπεδου αυτού της Ευρωζώνης, 2,3% έναντι 1,8%.



Παρ’ όλα αυτά σε κάποιες κατηγορίες η εικόνα της χώρας είναι άκρως ενθαρρυντική όπως:



Πουλερικά με 1,6% έναντι 5% της Ευρωζώνης, 3η χαμηλότερη τιμή

με 1,6% έναντι 5% της Ευρωζώνης, 3η χαμηλότερη τιμή Αβγά με 1,1% έναντι 7,7% της Ευρωζώνης, 4η χαμηλότερη τιμή

με 1,1% έναντι 7,7% της Ευρωζώνης, 4η χαμηλότερη τιμή Ελαιόλαδο με -36,9% έναντι -28,2% της Ευρωζώνης, 2η χαμηλότερη τιμή

με -36,9% έναντι -28,2% της Ευρωζώνης, 2η χαμηλότερη τιμή Λαχανικά με -5,7% έναντι -3,4% της Ευρωζώνης, 5η χαμηλότερη τιμή

Επιπλέον, σε πατάτες και μπύρα η χώρα είναι σημαντικά καλύτερη από τον μέσο όρο των υπολοίπων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.