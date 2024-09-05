Μείωση ή ακόμα και μηδενισμό προμηθειών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της προσφέρει η Alpha Bank, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τους Πελάτες της.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Πελάτες προβλέπεται να επωφεληθούν από τις μειωμένες προμήθειες υπηρεσιών και προϊόντων, που αφορούν σε:

Εξερχόμενα εμβάσματα Ιδιωτών μέσω myAlpha Web ή myAlpha Mobile: Μείωση προμήθειας σε €1 για ποσά ύψους έως €1.000

Επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν

Έκδοση και πρώτη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Mastercard: Δωρεάν

Επανέκδοση προπληρωμένης κάρτας Mastercard λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν.

Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χρήσης της υπηρεσίας άμεσων πληρωμών IRIS μετά την ένταξη των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει δωρεάν τη συγκεκριμένη υπηρεσία (P2B) για όλο το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες πραγματοποίησης καθημερινών συναλλαγών χωρίς χρεώσεις για τους υφιστάμενους και νέους Πελάτες Συνδρομητικής Τραπεζικής, μέσω των συνδρομητικών πακέτων συναλλαγών myAlpha Benefit.

