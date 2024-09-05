Μείωση ή ακόμα και μηδενισμό προμηθειών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της προσφέρει η Alpha Bank, εξασφαλίζοντας σημαντικά οφέλη για τους Πελάτες της.
Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Πελάτες προβλέπεται να επωφεληθούν από τις μειωμένες προμήθειες υπηρεσιών και προϊόντων, που αφορούν σε:
- Εξερχόμενα εμβάσματα Ιδιωτών μέσω myAlpha Web ή myAlpha Mobile: Μείωση προμήθειας σε €1 για ποσά ύψους έως €1.000
- Επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν
- Έκδοση και πρώτη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Mastercard: Δωρεάν
- Επανέκδοση προπληρωμένης κάρτας Mastercard λόγω απώλειας ή φθοράς: Δωρεάν.
Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χρήσης της υπηρεσίας άμεσων πληρωμών IRIS μετά την ένταξη των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, η Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει δωρεάν τη συγκεκριμένη υπηρεσία (P2B) για όλο το 2024.
Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες πραγματοποίησης καθημερινών συναλλαγών χωρίς χρεώσεις για τους υφιστάμενους και νέους Πελάτες Συνδρομητικής Τραπεζικής, μέσω των συνδρομητικών πακέτων συναλλαγών myAlpha Benefit.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.