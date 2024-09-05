Γερμανία: Μηδενική ανάπτυξη της οικονομίας για το 2024 προβλέπει το Ινστιτούτο Ifo

Μηδενική ανάπτυξη για τη γερμανική οικονομία αναμένει για το τρέχον έτος το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου, το οποίο αναθεώρησε σήμερα Πέμπτη την προηγούμενη εκτίμησή του για ανάπτυξη της τάξης του 0,4%. Η άλλοτε «λοκομοτίβα» της Ευρώπης, βαλτώνει, με κίνδυνο να συμπαρασύρει και τις οικονομίες των υπόλοιπων, πιο αδύναμων, ευρωπαϊκών κρατών. Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί μόνο κατά 1,5% μέχρι το 2026.

Στη σημερινή ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο διορθώνει την πρόβλεψή του για ανάπτυξη 0% το τρέχον έτος, αντί για το προηγούμενο 0,4%, και για το 2025, από 1,5% σε 0,9%. «Η γερμανική οικονομία έχει κολλήσει και μαραζώνει στην ύφεση, ενώ σε άλλες χώρες γίνεται αισθητή η ανάκαμψη. Έχουμε μια δομική κρίση. Γίνονται ελάχιστες επενδύσεις, ειδικά στον κλάδο της μεταποίησης και η παραγωγικότητα παραμένει εδώ και χρόνια στάσιμη. Έχουμε και οικονομική κρίση, με την κατάσταση στις παραγγελίες να είναι δυσμενής. Η αύξηση της αγοραστικής δύναμης δεν οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης, αλλά, αντιθέτως, σε περισσότερη αποταμίευση, επειδή οι άνθρωποι είναι αναστατωμένοι», εξήγησε ο επικεφαλής των προβλέψεων του Ifo Τίμο Βολμερσχόιζερ.

Το ποσοστό αποταμίευσης είναι τώρα 11,3%, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο δεκαετίας πριν από την πανδημία, που ήταν 10,1%. Την ίδια ώρα, ο ρυθμός του πληθωρισμού θα μειωθεί από το 5,9% του 2023 σε 2,2% φέτος και στη συνέχεια θα περιοριστεί στο 2,0% και στο 1,9% για κάθε ένα από τα επόμενα δύο χρόνια. Το ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί από 5,7% πέρυσι σε 6,0% για το τρέχον έτος και στη συνέχεια θα πέσει στο 5,8% και τελικά θα φτάσει στο 5,3% σε δύο χρόνια. Το έλλειμμα του εθνικού προϋπολογισμού είναι πιθανό να φτάσει το 2,0% της οικονομικής παραγωγής για το 2024 και να μειωθεί στο 1,3% και στο 0,9% το 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

#ifoKonjunkturprognose Herbst 2024: Statt bislang mit 0,4% rechnet das ifo nun mit 0% Wachstum im laufenden Jahr. Auch für das kommende Jahr fällt die Schätzung auf 0,9% statt 1,5%. Erst 2026 soll die Wirtschaft nun um 1,5% wachsen.👉https://t.co/weSCCX8qBJ #ifoPrognosen pic.twitter.com/A9Rs2ho5x7 — ifo Institut (@ifo_Institut) September 5, 2024

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.