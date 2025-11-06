Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

Το συνολικό ποσό της επιστροφής ανέρχεται σε 18,63 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί την τρίτη από τις πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές

Αγρότες

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της τρίτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου για το 2025.

Το συνολικό ποσό της επιστροφής, που καταβλήθηκε σε 82.624 επαγγελματίες αγρότες, ανέρχεται σε 18,63 εκατομμύρια ευρώ και αφορά:
• Αγορές πετρελαίου κινητήρων,
• Που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία και
• Για τις οποίες τα τιμολόγια πώλησης έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στο  myDATA και το eSend της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025.

Το ποσό αυτό αποτελεί την τρίτη από τις συνολικά πέντε προγραμματισμένες για το τρέχον έτος καταβολές.

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία πληρωμής, τόσο για αυτή τη δόση, όσο και για τις επόμενες, πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από  τους δικαιούχους αγρότες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες πετρέλαιο επιστροφή φόρου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark