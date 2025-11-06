Ρεκόρ ρυθμίσεων στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό καταγράφηκε τον Οκτώβριο, ενώ το σύνολο των οφειλών που έχουν ρυθμιστεί ανέρχεται σε 14,6 δισ. ευρώ, όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τονίζει ο κ. Πιερρακάκης, «νέο ρεκόρ σημειώθηκε τον Οκτώβριο στον Εξωδικαστικό, με 2.440 ρυθμίσεις που επιβεβαιώνουν την ανταπόκριση των πολιτών στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αλλαγές διπλασίασαν τα εισοδηματικά όρια των οφειλετών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού».

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, «μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, έχουν ρυθμιστεί συνολικά 14,6 δισ. ευρώ, ενώ το ποσοστό εγκρισιμότητας ανέρχεται στο 82,1% των αιτήσεων. Αναδεικνύεται, έτσι, η σημασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ως βασικού εργαλείου για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

