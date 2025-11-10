Οι αγορές ανέκαμψαν τη Δευτέρα, καθώς η μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της.

Η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε το πρώτο στάδιο μιας δικομματικής συμφωνίας που θα μπορούσε να θέσει τέλος στο shutdown. Η συμφωνία θα χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου του επόμενου έτους και ενδεχομένως να ανατρέψει ορισμένες από τις μόνιμες απολύσεις κυβερνητικών υπαλλήλων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 40ήμερου αδιεξόδου.

Στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι το ενδεχόμενο τέλος του κλεισίματος θα δώσει ώθηση στους επενδυτές μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία η νευρικότητα των μετοχών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας οδήγησε τις παγκόσμιες αγορές σε υποχώρηση.

Σε συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Europe Early Edition» του CNBC τη Δευτέρα, ο Jason Paltrowitz, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της OTC Markets, δήλωσε ότι η επίλυση του ζητήματος θα είναι θετική, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για τις παγκόσμιες αγορές γενικότερα.

«Νομίζω ότι όλα τα νέα είναι καλά νέα», σημείωσε ο Paltrowitz. «Νομίζω ότι η αγορά πρέπει να δει ότι ξεπερνάμε αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι οι επενδυτές θέλουν κάποια εγγύηση τόσο για την οικονομία όσο και για τις δικές τους επενδύσεις», πρόσθεσε.

Τα αμερικανικά futures βρίσκονται σε θετικό έδαφος πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας, ενώ και οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα, με τον Stoxx 600

να κερδίζει 1,4% και τον FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου, τον DAX της Γερμανίας

και τον CAC 40 της Γαλλίας να κινούνται θετικά.

Η Edmond de Rothschild Asset Management ανέφερε σε ένα σύντομο σχόλιο ότι η παρατεταμένη πιθανότητα αρνητικών οικονομικών συνεπειών ώθησε και τις δύο πλευρές στο Κογκρέσο να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμβιβασμού.

Ο αεροπορικός τομέας υπήρξε ένα βασικό σημείο τριβής καθ' όλη τη διάρκεια του αδιεξόδου. Η αυξανόμενη έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της μη καταβολής των μισθών οδήγησε σε μείωση του αριθμού των πτήσεων τις τελευταίες ημέρες.

Οι φόβοι ότι χιλιάδες πτήσεις θα ακυρωθούν κατά τη διάρκεια των διακοπών της Ημέρας των Ευχαριστιών, επηρεάζοντας τις μετοχές του ταξιδιωτικού και του τουριστικού τομέα, φαίνεται πλέον να έχουν κατευναστεί. Οι μετοχές των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών σημείωσαν άνοδο στις προ-συνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει επίσης τεθεί υπό εξέταση κατά τη διάρκεια του αδιεξόδου, καθώς οι επενδυτές έχουν αντιμετωπίσει μια διακοπή της ροής δεδομένων εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας. Οι στρατηγικοί επενδυτές σημειώνουν ότι η απελευθέρωση των εκθέσεων δεδομένων θα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στις αγορές.

Ο Jonathan Pingle, επικεφαλής οικονομολόγος της UBS Investment Bank στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι η δημοσίευση των δεδομένων θα συμβάλει στη μείωση της αβεβαιότητας για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC).

«Η Fed έχει περιπλανηθεί σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας και πιστεύω ότι οι αγορές θα ήθελαν κάποια σαφήνεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», ανέφερε ο Pingle στο πρόγραμμα «Squawk Box Europe» του CNBC τη Δευτέρα.

