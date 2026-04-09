Ήπια πτώση στις παγκόσμιες αγορές μετά το χθεσινό ράλι

Ήπια πτωτικά κινούνται οι αγορές την Πέμπτη, μετά το ράλι της Τετάρτης λόγω της κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν.

Τόσο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και τα fututes στη Wall Street σημειώνουν ήπια πτώση, ενώ με απώλειες έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια.

Σε αρνητικό έδαφος οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,38%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει πτώση κατά 0,62%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,81%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,49%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,20%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 0,24% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται αρνητικά κατά 0,34%.

'Ηπια πτώση για τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται πτωτικά κατά 0,28%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν πτώση 0,29%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν πτώση 0,25%.

Απώλειες για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει απώλειες 0,92%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε πτωτικά κατά 1,61%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με πτώση 0,90% και ο Nikkei κατέγραψε απώλειες 0,53%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,64%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 0,60% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με κέρδη 0,24%.

Πηγή: skai.gr

