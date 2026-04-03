Με άνοδο έκλεισε η πλειοψηφία των ασιατικών αγορών σήμερα, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι κλειστά λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα και τη Δευτέρα και το ελληνικό χρηματιστήριο.

Kέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στις αγορές στην περιοχή της Ασίας, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει κέρδη 0,70%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 2,74%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με άνοδο 0,93% και ο Nikkei κατέγραψε κέρδη 1,26%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο -0,85%. Στο Χονγκ Κονγκ και στην Αυστραλία τα χρηματιστήρια ήταν κλειστά σήμερα λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

