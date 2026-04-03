FT: Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή δελτίου καυσίμων

Η ΕΕ εξετάζει «όλες τις δυνατότητες», συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δελτίου καυσίμων και της περαιτέρω απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης, καθώς προετοιμάζεται για ένα «παρατεταμένο» ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο επίτροπος Ενέργειας του μπλοκ Νταν Γιόργκενσεν στους Financial Times.

«Αυτή θα είναι μια μακρά κρίση... οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», επεσήμανε ο Γιόργκενσεν, προειδοποιώντας ότι για ορισμένα πιο «κρίσιμα» προϊόντα «αναμένουμε ότι η κατάσταση θα είναι ακόμη χειρότερη τις επόμενες εβδομάδες».

Το σχεδόν κλείσιμο της κρίσιμης θαλάσσιας οδού του Στενού του Ορμούζ και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο έχουν προκαλέσει χάος στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, εκτοξεύοντας τις τιμές και ενισχύοντας τους φόβους για μακροχρόνιες ελλείψεις. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για την επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών.

«Η ρητορική που χρησιμοποιούμε και οι λέξεις που επιλέγουμε είναι πλέον πιο σοβαρές από ό,τι νωρίτερα στην κρίση», είπε ο Γιόργκενσεν. «Η ανάλυσή μας δείχνει σαφώς ότι πρόκειται για μια παρατεταμένη κατάσταση και οι χώρες πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν ό,τι χρειάζονται», σημείωσε.

Τόνισε ότι, παρόλο που η ΕΕ «δεν βρίσκεται ακόμη σε κρίση ασφάλειας εφοδιασμού», οι Βρυξέλλες καταρτίζουν σχέδια για την αντιμετώπιση των «διαρθρωτικών, μακροχρόνιων επιπτώσεων» της σύγκρουσης.

Αυτό περιλαμβάνει την «προετοιμασία για τα χειρότερα σενάρια», ακόμη κι αν το μπλοκ «δεν έχει φτάσει ακόμη» στο σημείο να χρειαστεί να επιβάλει δελτίο σε κρίσιμα προϊόντα, όπως καύσιμα αεροσκαφών ή ντίζελ. «Καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι παρά να το μετανιώσουμε», είπε.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα χαλάρωσης των κανονισμών για τα καύσιμα αεροσκαφών ώστε να επιτραπούν περισσότερες εισαγωγές από τις ΗΠΑ, ή για την αύξηση της ανάμειξης αιθανόλης στα καύσιμα οχημάτων, απάντησε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο να αλλάξουμε τους ισχύοντες κανόνες».

Ωστόσο πρόσθεσε: «Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες και είναι σαφές ότι όσο πιο σοβαρή γίνεται η κατάσταση, τόσο περισσότερο θα χρειαστεί να εξετάσουμε και νομοθετικά εργαλεία».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικά πρότυπα για τα καύσιμα αεροσκαφών. Στην ΕΕ το σημείο πήξης είναι -47°C, ενώ στις ΗΠΑ είναι -40°C.

Ο Γιόργκενσεν δήλωσε επίσης ότι «δεν αποκλείει» μια νέα απελευθέρωση στρατηγικών ενεργειακών αποθεμάτων «αν η κατάσταση γίνει πιο δύσκολη». Οι χώρες της ΕΕ συμμετείχαν τον περασμένο μήνα στη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν τις αυξανόμενες τιμές.

Δεν αποκάλυψε την «ακριβή ανάλυση» της ΕΕ για το πότε θα χρειαστεί νέα απελευθέρωση, αλλά τόνισε ότι «το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε όταν και αν καταστεί αναγκαίο».

«Πρέπει να κρατήσουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές και, αν πρόκειται πράγματι για μια μακροχρόνια κρίση, τότε θα χρειαστούμε αυτά τα εργαλεία και σε μεταγενέστερο στάδιο», πρόσθεσε. «Πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή και με αναλογικό τρόπο», επεσήμανε.

Τέλος, επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στη νομοθεσία της ΕΕ για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου φέτος. Δήλωσε ότι η εξάρτηση από τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους για πρόσθετες προμήθειες είναι αποδεκτή, καθώς λειτουργούν στο πλαίσιο της «ελεύθερης αγοράς».

Πηγή: skai.gr

