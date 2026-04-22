Χωρίς σαφή κατεύθυνση διαπραγματεύονται οι ευρωπαϊκές αγορές την Τετάρτη, ενώ ανοδικές είναι οι τάσεις για τα futures στη Wall Street.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,12%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, καταγράφει οριακές απώλειες 0,05%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,04%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,14%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη 0,12%.

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει απώλειες 0,04% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται οριακά πτωτικά κατά 0,21%.

Άνοδος για τα futures στη Wall Street

Ανοδικές είναι οι τάσεις στους δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,45%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,55%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 0,73%.

Κέρδη για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας - Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific καταγράφει απώλειες 0,49%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 0,46%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε με πτώση 0,67% και ο Nikkei κατέγραψε κέρδη 0,40%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +0,66%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε πτώση 1,22% , ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,18%.

Πηγή: skai.gr

