Αντίθετα, η βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Αντίθετα, η βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.



Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικά κινούνται στην πλειοψηφία τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με σημαντικές απώλειες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,57% στις 607,89 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, κερδίζει 0,50% και κινείται στις 5.800,81 μονάδες.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,48% στις 23.905,53 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κερδίζει 0,43% στις 8.138,47 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται με οριακές απώλειες 0,14% στις 10.469,40 μονάδες.

Οριακές απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,19% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει οριακές απώλειες 0,04%.

Ισχυρή άνοδος στο ΧΑ

Ισχυρή ανάκαμψη παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.116,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,03%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,32 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,91%), της Optima Bank (+3,75%), της Alpha Bank (+3,02%), της Elvalhalcor (+2,85%) και της Εθνικής (+2,49%).

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).

Μικρές απώλειες για τα futures της Wall Street

Ήπια πτωτικά κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται 0,35% χαμηλότερα, τα futures του S&P 500 χάνουν 0,33%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq πέφτουν κατά 0,52%.

Βυθίστηκαν τα χρηματιστήρια σε Ασία-Ειρηνικό

Βυθίστηκαν και την Τετάρτη οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να σημειώνει πτώση 3,97%.

Των απωλειών ηγήθηκε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου ο δείκτης Kospi «βυθίστηκε» κατά 12,06%. Στην Ιαπωνία, ο Topix υποχώρησε κατά 3,67% και ο Nikkei κατά 3,61, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έχασε 1,14%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 2,01% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.

Αυξημένες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων

Αυξάνονται την Τετάρτη οι αποδόσεις των 10 ετών κρατικών ομολόγων της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα άνοδο κατά 3 μονάδες βάσεις σημειώνουν τα 10ετή ομόλογα της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, ενώ άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης καταγράφουν τα 10ετή ομόλογα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.

Άνοδος για το δολάριο έναντι του ευρώ, θετικά ο χρυσός

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1605 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,70 γεν, στο 0,8717 με τη στερλίνα και στο 0,9074 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,47 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,3344 δολάρια.

Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.164,90 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 1,03%.

Πηγή: skai.gr

