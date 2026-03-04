Aντιστροφή του κλίματος παρατηρείται σήμερα στις ευρωαγορές μετά από ένα διήμερο πτωτικό ράλι εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
Αντίθετα, η βουτιά στα ασιατικά χρηματιστήρια συνεχίστηκε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1605 δολάρια
Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Θετικά κινούνται στην πλειοψηφία τους τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά από δύο διαδοχικές συνεδριάσεις με σημαντικές απώλειες.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ανοδικά κατά 0,57% στις 607,89 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, κερδίζει 0,50% και κινείται στις 5.800,81 μονάδες.
Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει άνοδο 0,48% στις 23.905,53 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κερδίζει 0,43% στις 8.138,47 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 κινείται με οριακές απώλειες 0,14% στις 10.469,40 μονάδες.
Οριακές απώλειες καταγράφονται και στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να χάνει 0,19% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει οριακές απώλειες 0,04%.
Ισχυρή άνοδος στο ΧΑ
Ισχυρή ανάκαμψη παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ήπιας ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.
Η αγορά προσπαθεί να ανακάμψει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.
O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.116,73 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,03%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,32 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,91%), της Optima Bank (+3,75%), της Alpha Bank (+3,02%), της Elvalhalcor (+2,85%) και της Εθνικής (+2,49%).
Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 21 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,91%) και ΕΥΑΘ (+7,78%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-8,79%) και ΣΙΔΜΑ (-2,74%).
Μικρές απώλειες για τα futures της Wall Street
Ήπια πτωτικά κινούνται και οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται 0,35% χαμηλότερα, τα futures του S&P 500 χάνουν 0,33%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq πέφτουν κατά 0,52%.
Βυθίστηκαν τα χρηματιστήρια σε Ασία-Ειρηνικό
Βυθίστηκαν και την Τετάρτη οι αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, με τον δείκτη MSCI Asia Pacific να σημειώνει πτώση 3,97%.
Των απωλειών ηγήθηκε το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου ο δείκτης Kospi «βυθίστηκε» κατά 12,06%. Στην Ιαπωνία, ο Topix υποχώρησε κατά 3,67% και ο Nikkei κατά 3,61, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έχασε 1,14%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 2,01% χαμηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες 1,94%.
Αυξημένες οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων
Αυξάνονται την Τετάρτη οι αποδόσεις των 10 ετών κρατικών ομολόγων της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα άνοδο κατά 3 μονάδες βάσεις σημειώνουν τα 10ετή ομόλογα της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και της Πορτογαλίας, ενώ άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης καταγράφουν τα 10ετή ομόλογα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία.
Άνοδος για το δολάριο έναντι του ευρώ, θετικά ο χρυσός
Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1605 δολάρια.
Το ευρώ βρίσκεται στα 182,70 γεν, στο 0,8717 με τη στερλίνα και στο 0,9074 με το ελβετικό φράγκο.
Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,06% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,47 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,3344 δολάρια.
Ο χρυσός διαπραγματεύεται στα 5.164,90 δολάρια ανά ουγγιά, με άνοδο 1,03%.
