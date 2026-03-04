Ως και 30 ευρώ περισσότερα θα πληρώνουμε κάθε «φουλάρισμα» του ρεζερβουάρ

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Εκρηκτικές» αυξήσεις τιμών έρχονται στην αντλία στο «κλείσιμο» σχεδόν μίας εβδομάδα από την έναρξη του πολέμου: Το κόστος των καυσίμων εκτινάσσεται με τα πρατήρια να αλλάζουν ακαριαία τα νούμερα στις ταμπέλες των τιμών -όπως… «συνηθίζεται» άλλωστε σε κάθε ανοδική κίνηση- αμέσως μετά που η διεθνής τιμή του πετρελαίου κατέγραψε «άλμα» με «φόντο» τις εξελίξεις στον Περσικό.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή σήμανε «συναγερμός» και ήδη έχουν διενεργηθεί 500 έλεγχοι για … πιθανά κερδοσκοπικά φαινόμενα, είναι αμφίβολο όμως πως οι όποιες κινήσεις θα «φρενάρουν» την «τρελή κούρσα» που αναμένεται να καταγράψουν οι τιμές των καυσίμων.

Τι σημαίνει για την τσέπη μας το «άλμα» των διεθνών τιμών

Σύμφωνα λοιπόν, με όλες τις ενδείξεις - και τις τιμές των διυλιστηρίων – έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα έχουν περάσει στην λιανική αυξήσεις της τάξης του 6% έως 10% τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

Συγκεκριμένα, η αμόλυβδη αναμένεται να «φουσκώσει» κατά 7,5 λεπτά σε σχέση με την μέση τιμή που κατέγραψε την Δευτέρα 2 Μάρτη, ενώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά!

Αυτό πρακτικά, σημαίνει πως ο μέσος όρος τιμών για την αμόλυβδη βενζίνη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο θα «σκαρφαλώσει» την Παρασκευή στο 1,82 ευρώ και η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης από τα 1,57 ευρώ θα πάει στα 1,72 ευρώ το λίτρο.

Έτσι, οι οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων θα χρειαστεί να βάλουν για ακόμη μία φορά πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού θα πληρώνουν από 3 ευρώ έως και 12 ευρώ περισσότερα χρήματα σε κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ, ανάλογα βέβαια τον τύπο καυσίμου και την χωρητικότητα του ντεπόζιτου.

Χειρότερα τα πράγματα για τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών που θα δίνουν από 7,5 ευρώ έως και 30 ευρώ περισσότερα σε κάθε γέμισμα!

Εκτιμήσεις ακόμη και για πάνω από $100 το βαρέλι στις διεθνείς αγορές

Όσον αφορά τις διεθνείς τιμές και συγκεκριμένα αυτές του Brent, είχαν κινηθεί το προηγούμενο διάστημα γύρω στα 72 έως 73 δολάρια το βαρέλι πριν τα πρόσφατα πλήγματα και τις ανακοινώσεις για πιθανό κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, αντανακλώντας ήδη αυξημένη γεωπολιτική ένταση και κινδύνους στην προσφορά.

Η τιμή του πλέον έχει ήδη αγγίξει τα 82 δολάρια.

Αναλυτές της RBC Capital Markets και της Barclays εκτιμούν ότι σε μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση οι τιμές θα μπορούσαν να υπερβούν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Από την πλευρά της, η ενεργειακή εταιρεία Rystad Energy εκτιμά ότι οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν προς τα 92 δολάρια ανά βαρέλι, λόγω του αυξημένου ρίσκου στη ναυσιπλοΐα και στην παγκόσμια προσφορά.

Υπάρχουν επίσης προβλέψεις ότι σε ακραία και παρατεταμένη διακοπή των εξαγωγών, όπως πλήρες και επίσημο κλείσιμο της διόδου, οι τιμές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εντούτοις, τα περισσότερα σενάρια επισημαίνουν ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, από το αν θα υπάρξουν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και από το αν θα ενεργοποιηθούν στρατηγικά αποθέματα ή εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς.



