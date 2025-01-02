Οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης του έτους, καθώς η περιοχή προετοιμάζεται για τον κρύο χειμώνα χωρίς μια βασική πηγή εφοδιασμού, μετά τη λήξη χθες της σύμβασης διαμετακόμισης του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρώπη.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο αυξήθηκε σήμερα έως και 4,3% στα 51 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023. Οι παραδόσεις ρωσικού φυσικού αερίου σε όλη την Ουκρανία σταμάτησαν την Πρωτοχρονιά μετά τη λήξη της σύμβασης διαμετακόμισης μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων εθνών, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Το φυσικό αέριο για παράδοση Φεβρουαρίου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας σημειώνει πλέον άνοδο 2,1% στα 49,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η τιμή είχε ξεπεράσει τα 50 ευρώ και στις 31 Δεκεμβρίου εν αναμονή της διακοπής των ροών.



Οι traders παρακολουθούν για να δουν αν η απώλεια των ρωσικών ροών - μια σημαντική πηγή εφοδιασμού για αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης - θα προκαλέσει ταχύτερες αντλήσεις από τις αποθήκες. Τα αποθέματα σε ολόκληρη την ήπειρο μειώνονται ήδη με τον ταχύτερο ρυθμό από το 2021, όταν η κρίση φυσικού αερίου μόλις είχε αρχίσει να ξεσπά.

Η διακοπή συμπίπτει με τις προβλέψεις για θερμοκρασίες υπό το μηδέν σε ορισμένες χώρες, γεγονός που θα φέρει αύξηση της ζήτησης για θέρμανση. Στη Σλοβακία, ένα από τα κράτη που πλήττονται περισσότερο από τη διακοπή των ρωσικών ροών, ο υδράργυρος μπορεί να πέσει στους μείον 7 βαθμούς Κελσίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου.

Ενώ η Ευρώπη είναι απίθανο να ξεμείνει από φυσικό αέριο αυτό το χειμώνα, χάρη στα αποθέματα και τις παραδόσεις από άλλους προμηθευτές, οι traders ενδέχεται να δυσκολευτούν να γεμίσουν τις αποθήκες για την επόμενη περίοδο θέρμανσης. Οι τιμές του φυσικού αερίου για το επόμενο καλοκαίρι αυξήθηκαν πρόσφατα πάνω από εκείνες του χειμώνα 2025-26, γεγονός που θα καταστήσει πιο δαπανηρή την αναπλήρωση των αποθεμάτων.

«Υπάρχει αυξανόμενος κίνδυνος η ΕΕ να βγει από τον χειμώνα με χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθιστώντας ακριβή την αναπλήρωσή τους», δήλωσε ο Arne Lohmann Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management στην Κοπεγχάγη.

Οι ρωσικές ροές με αγωγούς προς την Ευρώπη έχουν πλέον μόνο μία διαδρομή - έναν αγωγό που διασχίζει την Τουρκία και στέλνει τα καύσιμα στην Ουγγαρία. Οι παραδόσεις σε αυτή τη σύνδεση θα παρακολουθούνται στενά.

Με την απώλεια των ροών μέσω της Ουκρανίας, η Ευρώπη θα αυξήσει επίσης την εξάρτησή της από το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μεταξύ άλλων από τη Ρωσία. Η χώρα μετέφερε πέρυσι ποσότητες ρεκόρ LNG στην περιοχή, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο προμηθευτή μετά τις ΗΠΑ, οι οποίες πρόσφατα έθεσαν σε λειτουργία δύο νέες εγκαταστάσεις εξαγωγής.

Παρόλα αυτά, για τα έθνη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, το κόστος της θαλάσσιας παράδοσης στη Γερμανία, την Πολωνία ή την Ελλάδα, της επακόλουθης επαναεριοποίησης και της περαιτέρω διαμετακόμισης καθιστά το LNG ακριβή επιλογή. Η Σλοβακία εκτίμησε ότι οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Δύση θα οδηγούσαν σε πρόσθετο κόστος 177 εκατ. ευρώ.

«Οι αγορές φυσικού αερίου στην Ευρώπη δεν είναι σε καμία περίπτωση ανεπαρκείς», αλλά η μεταφορά του καυσίμου από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι «κάπως περιορισμένη, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγήσει σε μια προσαύξηση για την περιοχή», δήλωσε ο Walter Boltz, ανώτερος σύμβουλος ενέργειας στην Baker & Mckenzie.

Η Ευρώπη στο σύνολό της θα πρέπει να ανταγωνιστεί πιο σκληρά για το LNG φέτος, ειδικά το καλοκαίρι, όταν η ζήτηση ενέργειας για κλιματισμό εκτοξεύεται στα ύψη στην Ασία. Ενώ αρκετές νέες μονάδες LNG βρίσκονται υπό κατασκευή παγκοσμίως, ουσιαστικές προσθήκες δυναμικότητας δεν θα είναι έτοιμες για δύο χρόνια ακόμη.

Πηγή: skai.gr

