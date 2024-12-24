Αυξήσεις της τάξεως του 12% έρχονται στα ακτοπολοϊκά εισιτήρια, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» ο δημοσιογράφος Μηνάς Τσαμόπουλος.

Ειδικότερα, από 1η Ιανουαρίου του 2025 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα καύσιμο που θα έχει ελάχιστη περιεκτικότητα σε θείο 0,001%. Πρόκειται για απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τις εταιρείες. Αυτό θα είναι 35% πιο ακριβό από το καύσιμο που χρησιμοποιείται τώρα και οι αυξήσεις στα εισιτήρια θα κυμανθούν 10-12%, ενώ υπάρχει και ένα 2% που θα προστεθεί από τις αυξήσεις των συνολικών συμβάσεων εργασίας.

Οι αυξήσεις στις συνολικές συμβάσεις είναι 5%, θα επιβαρυνθούν κατά 2% τα εισιτήρια μαζί με 10% από το υποχρεωτικό καύσιμο που θα χρησιμοποιείται πλέον, οπότε φτάνουμε στο 12% από την 1η Μαΐου, δηλαδή από το καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

