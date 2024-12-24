ΔΕΗ: Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων στη Σαντορίνη

Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία δύο νέων αεριοστροβιλικών μονάδων στον Σταθμό παραγωγής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ στη Σαντορίνη - περιοχή Μονόλιθος Θήρας. Με συνολική ονομαστική ισχύ 30MW και βαθμό απόδοσης 33%, οι νέες μονάδες θα συμβάλλουν στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας του νησιού εν όψει της θερινής περιόδου.

Οι δύο νέες, τελευταίας τεχνολογίας, αεριοστροβιλικές μονάδες, σε συνδυασμό με τις δύο υφιστάμενες, θα καλύπτουν έως και το 50% των ενεργειακών αναγκών της Σαντορίνης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που καταγράφεται αιχμή της ζήτησης.

Παράλληλα, οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων και σωματιδίων. Το επίπεδο θορύβου, που δεν ξεπερνά τα 65 db στα όρια του Σταθμού, θα είναι χαμηλότερο από αυτό των υφιστάμενων μονάδων, κάτι που μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σε εξέλιξη τέσσερα επιπλέον μεγάλα έργα νέας ισχύος στη Νησιωτική Ελλάδα

Τέσσερα επιπλέον έργα στη Νησιωτική Ελλάδα περιλαμβάνονται στο πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ για τους επόμενους 12 μήνες, συνολικής ισχύος άνω των 300MW, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σταθμών παραγωγής και την ενεργειακή επάρκεια των νησιών. Συγκεκριμένα, σε Ηράκλειο Κρήτης, Σορωνή Ρόδου, Χίο και Λέσβο σχεδιάζεται η αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων από σύγχρονες, αεριοστροβιλικές, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος.

Οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες αναμένεται να αυξήσουν την παραγωγική ισχύ των σταθμών στα νησιά, χτίζοντας έτσι την ενεργειακή ανεξαρτησία των περιοχών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των εξόδων ΥΚΩ. Επιπλέον, λόγω της αντικατάστασης του βαρέος πετρελαίου (HFO) από ντίζελ (LFO), αλλά και του χαμηλότερου θορύβου κατά τη λειτουργία τους, οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες συνεισφέρουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Νέες ευέλικτες μονάδες παραγωγής 1,8GW έως το 2027 – ευελιξία, επάρκεια, σταθερότητα

Ως ευέλικτες μονάδες παραγωγής, με γρήγορη απόκριση, οι νέες αεριοστροβιλικές μονάδες λειτουργούν υποστηρικτικά στις ΑΠΕ, που χαρακτηρίζονται από στοχαστικότητα. Πρακτικά, παρέχουν ασφάλεια στο σύστημα παραγωγής ενέργειας, καθώς συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου ξαφνικών διακοπών ρεύματος.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου για την τριετία 2025-2027 ο Όμιλος ΔΕΗ θα επενδύσει σημαντικά σε έργα ευέλικτης παραγωγής ενέργειας – μεταξύ των οποίων αεριοστροβιλικές, αντλησιοταμιευτικά κ.α. – με στόχο να προσθέσει μέχρι το 2027 εγκατεστημένη ισχύ 1,8GW.

