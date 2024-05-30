Συμμετοχή της Aegean Baltic Bank στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ»

Σε συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς της ΕΑΤ για τη συμμετοχή τους στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» (εφεξής το «Ταμείο»), εγκρίθηκε η συμμετοχή της ABBank στο Ταμείο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σε συνέχεια της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της Τράπεζας, η ΑΒΒank, με μεγάλο μέρος του μη ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου της να εμπίπτει στα κριτήρια της πρόσκλησης, σκοπεύει μέσω της συμμετοχής της στο Ταμείο να συμβάλει περαιτέρω στη στήριξη και ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων πελατών της, ώστε αυτοί να υλοποιήσουν επενδύσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και βοηθούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους των επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα προάγουν την κοινωνική ευημερία μέσω της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης του αποτυπώματός τους στο περιβάλλον.

Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την κάλυψη μεγάλου εύρος των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Περαιτέρω, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στη βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€200.000.000) και προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής στο Ταμείο πιστωτικών ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου €450.000.000.

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες -βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ- μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Το Ταμείο παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο (άτοκα, κατά 40%) και από το εκάστοτε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα (έντοκα, κατά 60%). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου (3%) που εφαρμόζει το συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα για τα δύο (2) πρώτα έτη του δανείου. Το ύψος των δανείων δύναται να ανέλθει μέχρι το 1,5 εκατ. Ευρώ όταν πρόκειται για επενδυτικά δάνεια μέσω καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis, τα 8 εκατ. ευρώ όταν πρόκειται για επενδυτικά δάνεια μέσω καθεστώτος ενίσχυσης ΓΑΚ και μέχρι τις 500.000 ευρώ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού. Στα επενδυτικά δάνεια θα υπάρχει περίοδος χάριτος έως 24 μήνες και θα έχουν διάρκεια από 5 έως 12 έτη, ενώ για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης η διάρκεια θα είναι από 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος μέχρι 12 μηνών.

Οι επωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει, καταρχάς, να εμπίπτουν στον ευρωπαϊκό ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης και να είναι ενήμερες φορολογικά και ασφαλιστικά. Πέραν από τις συνηθισμένες προϋποθέσεις ένταξης, για πρώτη φορά οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG στο ESG Tracker της ΕΑΤ, και να έχουν υποβάλει στο εκάστοτε συμμετέχον πιστωτικό ίδρυμα κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, το ESG Tracker Performance.

Πηγή: skai.gr

