Αποπληρωμή «ακριβών» δανείων από την εποχή των μνημονίων και το 2025

Στην κατεύθυνση της πρόωρης αποπληρωμής ακριβών δανείων που συνήψε η χώρα στο πλαίσιο των μνημονίων, θα κινηθούν και το 2025 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο ΟΔΔΗΧ.

Οι κινήσεις αυτές θα γίνονται ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές και όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου, ο στόχος θα είναι διττός: αφ' ενός να υπάρξει μια ελάφρυνση στο κόστος εξυπηρέτησης των τόκων, η οποία ωστόσο είναι σχετικά μικρή και ανέρχεται στο επίπεδο των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας. Και αφ' ετέρου κυρίως να δοθεί ισχυρό σήμα στις διεθνείς αγορές για τη θέση και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

Το βασικό σκέλος του σχεδίου, προβλέπει τη συνέχιση της πρόωρης αποπληρωμής του διμερούς δανείου της Ελλάδας με χώρες της ευρωζώνης, ώστε έως το 2030 να έχει εξοφληθεί ένα μεγάλο μέρος του, αρκετά νωρίτερα από το 2041 που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα της πλήρους αποπληρωμής του. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με πληρωμή ετήσιων δόσεων 2,645 δισ. ευρώ ανά έτος, ενώ τα δάνεια του ESM εξοφλούνται το 2060 και του EFSF το 2070.

Εφέτος, οι συγκεκριμένες κινήσεις, με βάση τον επίσημο προγραμματισμό, θα ολοκληρωθούν στις 15 Δεκεμβρίου, οπότε και θα αποπληρωθούν πρόωρα, μετά το «πράσινο φως» από τον ESM, υποχρεώσεις ύψους 7,93 δισ. ευρώ που λήγουν το 2026, το 2027 και το 2028. Η προεξόφληση θα πραγματοποιηθεί με ένα ποσό 5 δισ. ευρώ από το «μαξιλάρι» διαθεσίμων, ενώ τα υπόλοιπα περίπου 3 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τα repos των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι, το δάνειο από το πρώτο μνημόνιο που συνήψε η χώρα το 2010 με χώρες της ευρωζώνης ήταν 52,8 δις. ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από το 2020 έως το 2040 (επιτόκιο euribor 3 μηνών + 0,5%) και με τις κινήσεις πρόωρης εξαγοράς έχει μειωθεί στα 32,3 δις. ευρώ. Παράλληλα, από το τρέχον έτος υπάρχει σε ροή και η αποπληρωμή των δανείων του EFSF ύψους 141,8 δισ. ευρώ με αποπληρωμή το 2056, ενώ από το 2034 προστίθενται και τα 86 δισ. ευρώ από τον ESM έως το 2060.

Σύμφωνα με παράγοντες του ΥΠΕΘΟ, στόχος είναι να μειωθεί το δημόσιο χρέος στο 140% του ΑΕΠ, και η μείωση αυτή να κινηθεί σε υψηλά επίπεδα σε ετήσια βάση, ώστε στα τέλη του 2028 να ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ. Παράλληλα, μια ακόμη επιδίωξη, με βάση το σήμα που θα δοθεί στις αγορές, είναι να εξασφαλίσει η χώρα το 2025 την επενδυτική βαθμίδα από τους Moody's, τον μοναδικό από τους οίκους αξιολόγησης που δεν έχει αναβαθμίσει το ελληνικό αξιόχρεο. Αλλά και να ανέβει η ελληνική οικονομία περισσότερα «σκαλιά», πλησιάζοντας τη βαθμίδα με το Α+ που είχε το 2010.

Η χώρα αυτήν την περίοδο έχει υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία υπολογίζονται σε άνω του 15% του ΑΕΠ, όταν σε μια μέση ευρωπαϊκή χώρα είναι κάτω του 5%.

Έτσι, δεδομένων αυτών των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων και των περιορισμένων χρηματοδοτικών αναγκών του 2025, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει, σύμφωνα με τις πληροφορίες να βγει στις αγορές για να δανειστεί έως 10 δισ. ευρώ, ενώ οι δανειακές ανάγκες του Δημοσίου δεν υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ.

Στόχευση της δανειακής αυτής στρατηγικής, εξηγούν τα στελέχη του ΥΠΕΘΟ, θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Δημοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η περαιτέρω παροχή εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση κατά το δυνατόν της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους, η μείωση των περιθωρίων δανεισμού του Δημοσίου, καθώς και η περαιτέρω διασφάλιση της συνέπειας της ελληνικής οικονομίας ως κρατικού εκδότη με χαρακτηριστικά χώρας της ευρωζώνης.

