Ελεγκτές της ΑΑΔΕ σφράγισαν για 2 χρόνια πρατήριο στην Αργυρούπολη - Είχε νοθευμένη βενζίνη κατά 85%

Βρέθηκε ότι το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι νοθευμένο σε ποσοστό 85%, με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη και αιθανόλη

σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων

Σε διετή σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης, προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών.

Από τον έλεγχο των δειγμάτων που πραγματοποίησε η Χημική Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, βρέθηκε ότι το δείγμα βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι νοθευμένο σε ποσοστό 85%, με μείγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου που περιέχουν μεθανόλη και αιθανόλη.

ΑΑΔΕ - Σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων

Μετά την επιβεβαίωση της νοθείας από την Χημική Υπηρεσία, ελεγκτές του 4ου Τελωνείου Πειραιά και του Τελωνείου Αθηνών, με την συνδρομή εξαμελούς ένοπλης ομάδας της ΟΠΚΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, προέβησαν στη σφράγιση της εγκατάστασης.

Πέραν των διοικητικών προστίμων που θα επιβληθούν, ο έλεγχος συνεχίζεται ενώ ταυτόχρονα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της επιχείρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
 

TAGS: ΑΑΔΕ Πρατήριο καυσίμων Αργυρούπολη
