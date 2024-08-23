Ρωσία: Πάνω από 20 εταιρείες δήλωσαν ότι κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν λόγω των κυρώσεων

Περισσότερες από 20 μεγάλες ρωσικές βιομηχανικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου και της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως επίσης και εταιρείες οικιακών συσκευών, έστειλαν στον επικεφαλής του υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου Αντόν Αλιχάνοφ επιστολή, με την οποία δηλώνουν ότι απειλούνται με χρεοκοπία και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, λόγω αδυναμίας να αγοράσουν στο εξωτερικό τις αναγκαίες πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, ακόμη και στις λεγόμενες φιλικές χώρες.

Όπως γράφει ο εκδοτικός όμιλος RBC, αιτία των ανησυχιών αυτών, είναι το 14ο κατά σειρά πακέτο κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία (αποφασίσθηκε στις 24 Ιουνίου του 2024), εξαιτίας του οποίου σταμάτησαν οι προμήθειες σημαντικών υλικών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ιαπωνία και το τελευταίο διάστημα και από την Κίνα.

Πρόκειται κυρίως για πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ψυγείων, εξαρτημάτων αυτοκινήτων, σωλήνων, αφρών συναρμολόγησης, στεγανωτικών υλικών και δαπέδων. Στην επιστολή αναφέρεται ότι στην περίπτωση αυτή η ρωσική οικονομία εξαρτάται κατά εκατό τοις εκατό από τις εισαγωγές.

Στην επιστολή τους οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι τα αποθέματα υλών που διαθέτουν αυτήν τη στιγμή επαρκούν μόνο για δύο μήνες, ενώ συμφωνίες με προμηθευτές που βοηθούν στο να παρακαμφθούν οι κυρώσεις, ιδιαίτερα με τη Σαουδική Αραβία, προς το παρόν δεν έχουν καταστεί δυνατές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

