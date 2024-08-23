Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 0,05%- Kέρδη 10,78% από αρχές του 2024

Με οριακή άνοδο 0,05% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, απορροφώντας τις όποιες πιέσεις εκδηλώθηκαν για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, μετά την ισχυρή άνοδο της περασμένης εβδομάδος, ενώ σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα.

Οι αγορές μετοχών σε όλο τον κόσμο ανέκαμψαν από την κατάρρευση που καταγράφηκε τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου, καθώς τα στοιχεία για την ανεργία και τις λιανικές πωλήσεις στι ΗΠΑ εξανέμισαν τις ανησυχίες για τιν κίνδυνο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας, ενώ άλλα στοιχεία έδειξαν νέα επιβράδυνση των πληθωριστικών πιέσεων, ανοίγοντας τον δρόμο στην Fed για μια μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο. Χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ έθεσε τις βάσεις για τις επικείμενες μειώσεις των επιτοκίων, αν και αρνήθηκε να παράσχει ακριβείς ενδείξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση των περικοπών.

Σημειώνεται ότι οι αγορές επί του παρόντος δίνουν πιθανότητες 69,5% να μειώσει η Fed τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, ενώ δεδομένης της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού αλλά και η εξασθένιση που παρουσιάζει η αγορά εργασίας δεν αποκλείουν να προχωρήσει και σε μεγαλύτερη μείωση, κατά 50 μονάδες βάσης, σενάριο που συγκεντρώνει πιθανότητες 30,5%.

Στην ελληνική αγορά συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις για τις τραπεζικές μετοχές. Το αγοραστικό σήμα της για τις μετοχές και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών επιβεβαίωσε η Optima Bank, δηλώνοντας ότι έρχεται ανοδική αναθεώρηση των τιμών - στόχων έπειτα από τα ισχυρά μεγέθη που παρουσίασαν στο εξάμηνο και τις αναβαθμίσεις των guidances που έκαναν οι διοικήσεις τους. Οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών διαπραγματεύονται με discount 21% έναντι των τραπεζών της ΕΕ, που δεν δικαιολογείται βάσει του εκτιμώμενου μέσου δείκτη αποδοτικότητας (RoaTBV) στο 14,9% το 2024. Οι τιμές - στόχοι που έχει για τις τράπεζες η Optima Bank, που διατηρεί το σήμα "buy" έχουν ως εξής: Alpha Bank στα 2,10 ευρώ , Eurobank στα 2,41 ευρώ, Εθνική στα 10,84 ευρώ και Πειραιώς στα 5,50 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.432,60 μονάδες, έναντι 1.431,88 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας οριακή εβδομαδιαία άνοδο 0,05%, από τις αρχές Αυγούστου υποχωρεί σε ποσοστό 3,08%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,78%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με οριακή πτώση 0,01% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 11,83%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,76%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 0,66%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,37%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 20,74%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 339,810 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών υποχώρησε κατά 24% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στα 67,962 εκατ. ευρώ έναντι 89,715 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 317 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 99,386 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 11,498 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

