Τέσσερα προγράμματα ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης κατοικιών συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ «τρέχουν» παράλληλα αυτήν την περίοδο, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες νοικοκυριά - κυρίως ευάλωτα - να περιορίσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες αλλάζοντας συσκευές ή / και περιορίζοντας τις θερμικές απώλειες με μονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.α.
Πρόκειται για τα προγράμματα Εξοικονομώ 2025, Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα, Αναβαθμίζω το σπίτι μου και Διατηρώ. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων έχουν ως εξής:
1.Εξοικονομώ 2025, προϋπολογισμού 434 εκατ. ευρώ. Αφορά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα) και προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης από 50% έως και 100% του κόστους επένδυσης.
-Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος περιλαμβάνονται :
* αντικατάσταση κουφωμάτων,
* τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,
* αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,
* σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
* λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smarthome) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες).
Για όσους καλύψουν την ιδία συμμετοχή με δάνειο, επισημαίνεται πως το δάνειο θα είναι άτοκο (επιτόκιο σταθερό και επιδοτούμενο σε ποσοστό 100%).
Ως κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης χρησιμοποιούνται οι βαθμοημέρες θέρμανσης και δίνεται προτεραιότητα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας.Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2025.gov.gr/
2.Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα, προϋπολογισμού 223,2 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr) άνοιξε την περασμένη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου. Επιδοτεί:
Την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας, σε ποσοστό 50% ή 60%. Το ακριβές ποσοστό διαμορφώνεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
Την αγορά νέου συστήματος αντλίας θερμότητας, σε ποσοστό 50%.
Την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστό 50% ή 60% (αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων και αν πρόκειται για θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον παραπάνω επιλέξιμο εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).
3.Αναβαθμίζω το σπίτι μου, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ: πρόκειται για πρόγραμμα παροχής άτοκων δανείων για ενεργειακές παρεμβάσεις σε κατοικίες (κύριες ή μη εκμισθωμένες δευτερεύουσες) φυσικών προσώπων, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/ επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία (κύρια ή μη εκμισθωμένη δευτερεύουσα), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί από 01.01.2020 ωφελούμενοι από οποιοδήποτε άλλο Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που χρηματοδοτήθηκε ή χρηματοδοτείται με ενωσιακούς πόρους.
Οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι:
1.1. Θερμομόνωση (εσωτερική/εξωτερική).
1.2 Κατασκευή πράσινης στέγης.
1.3 Τοποθέτηση Ενεργειακών Κουφωμάτων-υαλοπινάκων.
1.4 Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα.
1.5 Εγκατάσταση συστημάτων εξωτερικής μόνιμης Σκίασης (όχι τέντες).
1.6 Τοποθέτηση συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης αποκλειστικά με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ή με σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ενδεικτικά ηλεκτρι- κή αντλία θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες inverter ενεργειακής κλάσης Α+ και πάνω)1.7 Εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθ- μισης.
1.8 Εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1.9 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών - μικρών ανεμογεννητριών και άλλων ΑΠΕ και
1.10 Εργασίες τοποθέτησης/Υπηρεσίες Τεχνικού συμ- βούλου-Μηχανικού.
Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος καθορίστηκαν με ΚΥΑ (ΦΕΚ 6896 Β΄, 16/12/2024) ενώ η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός του Ιανουαρίου.
4.Διατηρώ Ιδιωτικού Τομέα προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Ο Οδηγός του προγράμματος τέθηκε σε διαβούλευση απο το ΥΠΕΝ. Αφορά διατηρητέα κτήρια που υφίστανται νόμιμα και δυνατότητα συμμέτοχής σε αυτό έχουν όλα τα ιδιωτικά κτήρια, τα κτήρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, κτήρια ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Ειδικότερα ως προς τα ιδιωτικά κτήρια, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης για: α) τη λειτουργική τους επανένταξη β) τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης κατά δύο τουλάχιστον ενεργειακές κλάσεις και γ) τη διάσωση και ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής τους ταυτότητας.
Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν:
-καθαρισμό και αποκατάσταση όψεων και προσόψεων
-λήψη άμεσων σωστικών μέτρων για το κέλυφος των κτιρίων
-στατική ενίσχυση των κτιρίων, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες,
-διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων
-αποκατάσταση όψεων
-αποκατάσταση του εσωτερικού των κτιρίων
-ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (ΦΕΚ Β' 2367/2017)
Το ανώτατο όριο ποσού χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% επί του προϋπολογισμού του έργου της αίτησης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.
