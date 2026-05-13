ΑΑΔΕ: Άνοιξε εκ νέου το σύστημα ΕΑΕ 2025 για διορθώσεις και υποβολή δικαιολογητικών

Άνοιξε εκ νέου από την ΑΑΔΕ το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 και η εφαρμογή Agrisnap, ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να προβούν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις στοιχείων για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Ειδικότερα:

1. Για τα αγροτεμάχια που αφορούν σε όλες τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις φυτικού κεφαλαίου και ειδικής ενίσχυσης βάμβακος και έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινα» με ευρήματα monitoring, δίνεται η δυνατότητα:

-τροποποίησης γεωμετρίας αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους,

-κατάτμησης αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους,

-απόσυρσης ή/και διαγραφής αιτημάτων.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην καρτέλα Monitoring > Αναζήτηση Αποτελεσμάτων της ΕΑΕ.

2. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR

-για όσα αγροτεμάχια δεν είχαν αποσταλεί φωτογραφίες εντός της προγενέστερης προθεσμίας (24/3/2026), τα οποία αφορούν στην επιλεξιμότητα των δηλωθέντων αγροτεμαχίων,

-για αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηριστεί με ευρήματα monitoring ως «κίτρινα», αποκλειστικά και μόνο για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, για την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας και για Συνδεδεμένη Ενίσχυση για την καλλιέργεια μήλων.

3. Δίνεται η δυνατότητα:

-επισύναψης δικαιολογητικών και καταχώρησης παραστατικών για συγκεκριμένες Συνδεδεμένες Ενισχύσεις,

-επισύναψης δικαιολογητικών και συμπλήρωσης στοιχείων για οικολογικά προγράμματα.

Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ώρα 23:59. Για την είσοδο στην εφαρμογή Agrisnap απαιτείται ειδικός πενταψήφιος κωδικός.

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν λάβει ήδη κωδικό κατά τις προηγούμενες περιόδους ανοίγματος της εφαρμογής για την ΕΑΕ 2025, δεν θα λάβουν καινούριο κωδικό, καθώς είναι σε ισχύ ο κωδικός που τούς έχει ήδη γνωστοποιηθεί. Για τους περίπου 1.400 επιπλέον αγρότες που αποκτούν δυνατότητα εισόδου στην εφαρμογή τώρα για πρώτη φορά, έχει αποσταλεί πενταψήφιος κωδικός στη θυρίδα τους στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr), στην Εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου». Οι αγρότες αυτοί έχουν ειδοποιηθεί μέσω mail και στην ψηφιακή πύλη myAADE και στο mail που έχουν δώσει κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2025.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

