Τα στοιχεία για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, καθώς και το πλάνο των αγροτικών πληρωμών έως το τέλος του 2026, παρουσιάζουν αυτή την ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναφερόμενος στη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Σχοινάς παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια δύσκολη και απαιτητική μετάβαση, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν αποφασιστικές κινήσεις. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι «το πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε».

Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Δηλώνω ότι δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαι δίπλα στην ΑΑΔΕ ως εγγυητής και αρωγός αυτής της ιστορικής προσπάθειας ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους, στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα».

«Εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια»

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σημείωσε πως «εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο Οργανισμό Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων».

Στη συνέχεια παρουσίασε τα στοιχεία των πληρωμών και το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2026, επισημαίνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν ήδη καταβληθεί 258 εκατ. ευρώ σε 166.000 δικαιούχους.

Για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 297 εκατ. ευρώ προς 161.000 δικαιούχους, ενώ τον Ιούνιο προβλέπεται να δοθούν 509 εκατ. ευρώ σε περίπου 477.000 δικαιούχους.

Όπως ανέφερε, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και ειδικότερα από τον Ιούλιο έως και τον Οκτώβριο, εκτιμάται ότι θα διατεθούν 119 εκατ. ευρώ σε 732.000 δικαιούχους, ενώ για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο προβλέπονται επιπλέον πληρωμές ύψους 491 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, για ολόκληρο το 2026 αναμένεται να καταβληθούν 2,231 δισ. ευρώ σε περίπου 3,4 εκατομμύρια δικαιούχους.

Αναφερόμενος στους ελέγχους, ο κ. Πιτσιλής εξήγησε ότι «εφαρμόζουμε μοντέλα ΑΑΔΕ με χιαστί ελέγχους από κλιμάκια π.χ. της Κρήτης στην Πελοπόννησο και το αντίστροφο».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τους ελέγχους στο ζωικό κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι για το 2024 είχαν τεθεί ως στόχος 2.400 έλεγχοι αλλά τελικά πραγματοποιήθηκαν 1.170, ενώ για φέτος ο στόχος σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 5.000 ελέγχους, με τους περισσότερους να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «ανοίγουμε την πλατφόρμα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτάσεων με monitoring (τηλεπισκόπηση) και ανοίγει η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών».

Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι μέσα στο 2025 έχουν ήδη καταβληθεί 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ δόθηκαν τον τελευταίο μήνα. Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα 711 φάκελοι συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ, με στόχο η εξόφλησή τους να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου.

Για την ενίσχυση που αφορά τα λιπάσματα, σημείωσε ότι η σχετική πλατφόρμα θα ανοίξει έως τα τέλη Μαΐου και οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε τρεις δόσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Εργαζόμαστε εντατικά για να ανοίξουμε τη νέα ενίσχυση ΟΣΔΕ έως τα μέσα Ιουνίου, το ΜΙΔΑ αναμένεται επίσης την 1η εβδομάδα Ιουνίου και το myDATA2.0 για τιμολόγια σε γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες θα γίνει μέσα στο 2026».

Πηγή: skai.gr

