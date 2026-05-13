Πτωτικά οι τιμές του αργού με το βλέμμα σε Ιράν και συνάντηση Τραμπ-Σι

Ελαφρώς πτωτικά κινείται το πετρέλαιο την Τετάρτη, μετά το άλμα κατά σχεδόν 8% που σημείωσε στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, με τους επενδυτές να παραμένουν ωστόσο ανήσυχοι καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα κάποια συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ που έχει διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό του πλανήτη.

Το συμβόλαιο του Brent παράδοσης Ιουνίου υποχωρεί κατά 0,71% στα 107 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αντίστοιχο συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό, τύπου West Texas Intermediate, κινείται 1,01% χαμηλότερα στα 101,15 δολάρια.

Ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αναμένεται να απασχολήσει τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλησε να δώσει μια διαφορετική εικόνα κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Τρίτη.

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι συνομιλίες με τον Σι θα εστιάσουν κυρίως στα θέματα του εμπορίου, προσθέτοντας ότι «έχουμε το Ιράν σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο».

Παρά την καθησυχαστική αυτή δήλωση του Αμερικανού προέδρου, ο πόλεμος φαίνεται να ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Τραμπ, στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς τα τελευταία οικονομικά στοιχεία έδειξαν ότι ο πόλεμος έχει αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 - μια πολιτικά ευαίσθητη εξέλιξη ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.





