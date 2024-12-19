2,5 δισ. ευρώ περισσότερα χρέη στην εφορία στο 9μηνο φέτος - Ποιοι χρωστάνε και πόσα

Του Χρυσόστομου Τσούφη

2/3 ευρώ που γράφτηκαν στα τεφτέρια του Δημοσίου ως χρωστούμενα τους πρώτους 9 μήνες φέτος προήλθαν από ΦΠΑ και Φόρο Εισοδήματος. Από τα 6,7δισ. ευρώ των νέων οφειλών:

- 2,5 δισ. ευρώ προήλθαν από ΦΠΑ

- 1,7 δισ, ευρώ από φόρο εισοδήματος

- 449 εκατ. ευρώ από φόρους στην περιουσία

Τα υπόλοιπα προέρχονται από μη φορολογικές οφειλές (δάνεια, δικαστικά έξοδα, καταλογισμοί κτλ.)

Τους πρώτους 10 μήνες οι Έλληνες φορολογούμενοι χρωστούσαν στην εφορία 108,5 δισ. ευρώ, 2,4 δισ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Περίπου 1/4€ από αυτά χαρακτηρίζεται ανεπίδεκτο είσπραξης.

Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 48,8 δισ. ευρώ των οφειλών προς το ΚΕΑΟ – αυξημένα κατά 1,7 δισ. ευρώ από πέρυσι - τότε τα συνολικά χρέη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία υπερβαίνουν τα 157 δισ. ευρώ. Μαζί με τα δάνεια το συνολικό ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων φτάνει τα 283 δισ. ευρώ ήτοι το 119% του ΑΕΠ της χώρας.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι παρότι τα χρωστούμενα στην εφορία αυξάνονται, οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μειώνονται. Το σύνολο τους ανέρχεται σε 3,93 εκατ. ευρώ, περίπου 87.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι. Η μείωση των οφειλετών παρατηρείται κυρίως στις πολύ μικρές κατηγορίες χρεών. Ειδικά στα χρέη έως 500€ οι οφειλέτες είναι περίπου 112.500 λιγότεροι. Για μεγαλύτερα χρέη οι μπαταχτσήδες έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι όπως φαίνεται και στον πίνακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι «εκατομμυριούχοι» αβγάτισαν κατά 414 ΑΦΜ:

ΧΡΕΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 2024 ΔΙΑΦΟΡΑ 2023

<50€ 736.598 -9.453

50€-500€ 1.367.621 -103.006

500€-10.000€ 1.460.777 +4.732

10.000€-100.000€ 315.888 +17.816

100.000€-1εκατ€ 45.943 +2.798

>1εκατ€ 9.612 +414

Αυτός ο μικρός αριθμός των περίπου 9.600 οφειλετών (ούτε το 2,5% του συνόλου) χρωστά περίπου 83 δισ. ευρώ, περίπου δηλαδή το 77,5% των συνολικών οφειλών προς την εφορία. Στον αντίποδα το 90,7% των οφειλετών συγκεντρώνεται στις οφειλές έως 10.000€, όμως το συνολικό τους ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, 3,93 δισ. ευρώ, μόλις που ξεπερνά το 3,6% των συνολικών οφειλών.

Οι οφειλές των φυσικών προσώπων αποτελούν το 38,5% του συνόλου, αγγίζοντας τα 41,8 δισ. ευρώ ενώ οι οφειλές των νομικών προσώπων διαμορφώνονται στα 66,7 δισ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 61,5% του συνόλου. Κι όπως μπορεί να υποψιαστεί κάποιος η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οφειλών έως 10.000€ (88%) προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η συντριπτική πλειοψηφία των μεγάλων οφειλών άνω του 1εκατ ευρώ. (69%) προέρχεται από τις επιχειρήσεις.

Είναι ατυχές το γεγονός ότι από όλα αυτά τα χρέη μόλις το 4,4%, περίπου δηλαδή 3,6δισ. ευρώ βρίσκεται σε ρύθμιση. Το 17,4% των ρυθμισμένων οφειλών αφορά χρέη από 500€ έως 10.000€, που είναι και η κατηγορία με τις πιο πολλές ρυθμίσεις.

Πηγή: skai.gr

