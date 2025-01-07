17.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχείρησης από ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες – Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους 30-59 ετών, με έμφαση στις γυναίκες.



Στόχος της δράσης, συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από 5.880 ανέργους. Ήδη περισσότερες από 3.500 αιτήσεις είτε έχουν υποβληθεί, είτε βρίσκονται σε κατάσταση επεξεργασίας.



Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης. Το ποσό ενίσχυσης κάθε νέας επιχείρησης ανέρχεται σε 17.000€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:



• 1η δόση ύψους 4.600 ευρώ: μετά την έναρξη δραστηριότητας

• 2η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου

• 3η δόση ύψους 6.200 ευρώ: μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου



Η αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση opske.gr/el



Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τη ΔΥΠΑ προκειμένου να επιλεγούν οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα ενταχθούν με τη μεθοδολογία της συγκριτικής αξιολόγησης.



Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» 2021-2027.



Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

Πηγή: skai.gr

