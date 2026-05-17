Βιβλίο αφιερωμένο στην καλλιτεχνική συνεργασία της Brigitte Niedermair με τον οίκο Dior

Συλλογή φωτογραφιών και σκίτσων της Brigitte Niedermair, που αποκαλύπτουν πτυχές της διαρκούς και ισχυρής καλλιτεχνικής της συνεργασίας με τον οίκο Dior περιλαμβάνονται σε νέο βιβλίο.

Η Brigitte Niedermair, φωτογράφος μόδας που, για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, έχει αναπτύξει και τελειοποιήσει μια εξαιρετικά ατομική προσέγγιση στη δημιουργία της εικόνας της μόδας, ανατρέποντας τα στερεότυπα για το είδος το 2017, φωτογράφισε την πρώτη συλλογή της Maria Grazia Chiuri για το περιοδικό House for Dior, επιστρέφοντας για να φωτογραφίσει τις καμπάνιες φθινοπώρου-χειμώνα 2019 και άνοιξης-καλοκαιριού 2020, καθώς και τη νέα καμπάνια φθινοπώρου 2020, την οποία διηύθυνε και καλλιτεχνικά, με πρωταγωνίστρια τη Τζένιφερ Λόρενς.

Στον τόμο με τίτλο «Niedermair, Dior. Drawing, photography» αναδεικνύει την ιδιαίτερη δημιουργική διαδικασία που χρησιμοποιεί για να σχεδιάσει τις υπερ-κατασκευασμένες εικόνες της για τον Dior. Οι φωτογραφίες του βιβλίου συνοδεύονται από εικονογραφήσεις, κολάζ και σκίτσα που σχεδίασε η ίδια η Niedermair για την προετοιμασία και τη δημιουργία των σκηνικών της, αποκαλύπτοντας έτσι τη φινέτσα και την αυστηρότητα της καλλιτεχνικής της πρακτικής για πρώτη φορά. Από την εμβληματική φωτογραφία μόδας μέχρι τη ζωγραφική της Αναγέννησης, από τις αναφορές στην ιστορία του Dior μέχρι τη σύγχρονη τέχνη, οι πηγές έμπνευσής της είναι ατελείωτα πλούσιες και συχνά εκπληκτικές, και τα σχέδιά της είναι από μόνα τους έργα τέχνης, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου του οίκου Rizzoli.

Στις σελίδες του περιλαμβάνονται συλλογές υψηλής ραπτικής, έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ και κοσμημάτων του Dior, που απεικονίζουν το εύρος του στυλ που έχει υποστηρίξει ο οίκος τα τελευταία χρόνια, καθώς ανακατασκευάζεται μέσα από το βλέμμα της Niedermair.

Η Brigitte Niedermair είναι Ιταλίδα φωτογράφος που συνδυάζει την καλλιτεχνική έρευνα με τη φωτογραφία μόδας. Τα έργα της περιλαμβάνονται σε ιδιωτικές συλλογές, μουσεία και δημόσιους φορείς.

Με κείμενό του στο βιβλίο συνεισφέρει ο Olivier Gabet διευθυντής του τμήματος Διακοσμητικών Τεχνών στο Μουσείο του Λούβρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

