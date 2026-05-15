Η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου «κάλεσε» σήμερα τους οίκους πολυτελών ειδών να αποφύγουν τη χρήση της γούνας στα ντεφιλέ τους, μια αλλαγή που υιοθετήθηκε έπειτα από κινητοποιήσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των ζώων, χωρίς, ωστόσο, προς το παρόν, να την απαγορεύει.

Έπειτα από αυτήν τη σχετική παραχώρηση, το Μιλάνο ακολουθεί τα βήματα των εβδομάδων μόδας του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, που αποφάσισαν να απαγορεύσουν τη χρήση γούνας.

Οι νέες «κατευθυντήριες οδηγίες» από τη Milano Fashion Week «καλούν», χωρίς να υποχρεώνουν, τους οίκους μόδας να μην παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια των επιδείξεών τους «ρούχα, αξεσουάρ ή κάθε άλλο στοιχείο που θα περιλαμβάνει γούνα», επισημαίνει το Επιμελητήριο Ιταλικής Μόδας (CMNI) σε ένα δελτίο Τύπου.

Τα τελευταία χρόνια, ακτιβιστές συχνά διαταράσσουν με κινητοποιήσεις τις εκδηλώσεις των τεσσάρων εβδομάδων μόδας του Μιλάνου (άνοιξη/καλοκαίρι, φθινόπωρο/χειμώνας, ανδρών και γυναικών) με αίτημα οι εταιρίες να απαγορεύσουν τη γούνα.

Υπογραμμίζουν την εγγενή σκληρότητα της εκτροφής ζώων για τη γούνα τους, όπου τα ζώα στοιβάζονται σε μικροσκοπικά συρμάτινα κλουβιά προτού τα δηλητηριάσουν με αέρια ή υποστούν ηλεκτροπληξία.

Η χρήση της γούνας στην παγκόσμια βιομηχανία της μόδας μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, λόγω των ανησυχιών που συνδέονται με τη σκληρότητα προς τα ζώα, την εξέλιξη των τάσεων και της ανάδειξης νέων συνθετικών εναλλακτικών.

«Αυτή η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα του Επιμελητηρίου Μόδας να προσεγγίσει την εξέλιξη της βιομηχανίας της μόδας με πλήρη επίγνωση και αίσθηση ισορροπίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές που έχουμε ήδη θεσπίσει», δήλωσε ο Κάρλο Καπάσα, πρόεδρος του CNMI.

Αυτή η σύσταση «δεν συνεπάγεται καμία απαγόρευση, κύρωση, αποκλεισμό από το χρονοδιάγραμμα της Εβδομάδας Μόδας», διευκρινίζει το CNMI. Οι οίκοι που δεν επιθυμούν να την ακολουθήσουν «παραμένουν πλήρως ελεύθεροι στις επιλογές τους όσον αφορά την προμήθεια, την παραγωγή και την επικοινωνία».

Για την Έμα Χάκανσον, διευθύντρια της συλλογικότητας Fashion Justice, μία από τις τρεις ΜΚΟ που είχαν συνομιλίες με το CNMI, αυτή η ανακοίνωση αποτελεί «ένα ιστορικό βήμα για τη βιομηχανία της ιταλικής μόδας, σηματοδοτώντας μια αλλαγή πορείας από την ανήθικη και μη βιώσιμη χρήση γούνας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

