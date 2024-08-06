Ρυτίδες: Τα λάθη που κάνεις στην skincare routine σου και τις προκαλούν

Αναρωτιέστε αν οι προσπάθειες που κάνετε για να έχετε την τέλεια επιδερμίδα τελικά όντως δουλέυουν; Ακόμα κι αν αφιερώνετε χρόνο και επενδύετε σε προϊόντα ομορφιάς και κάνετε απολέπιση τακτικά, ίσως να παρατηρείτε καινούργιες ρυτίδες. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δείτε αν κάνετε κάποιο από τα παρακάτω λάθη στην καθημερινή skincare routine σας και σαμποτάρετε λιγάκι τον εαυτό σας με την εμφάνιση των ρυτίδων (ως προς το να εμφανιστούν).

1. Μη σωστός καθαρισμός προσώπου

Αν τρίβετε έντονα το πρόσωπό σας, ειδικά στην περιοχή των ματιών, κατά τη διάρκεια του ντεμακιγιάζ, μπορεί να προκαλέσετε λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Αυτό συμβαίνει συχνά όταν είστε κουρασμένες και βιάζεστε να τελειώσετε, ή όταν το καθαριστικό σας δεν αποδίδει όπως θα θέλατε. Επιπλέον, η βίαιη τριβή μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια βλεφαρίδων, κάνοντάς σας να φαίνεστε πιο ώριμες. Για να αποφύγετε αυτό το λάθος, αφιερώστε ένα με δύο λεπτά στον καθαρισμό του προσώπου σας και προτιμήστε τη μέθοδο του διπλού καθαρισμού με ένα balm και ένα καθαριστικό τζελ για γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελέσματα.

2. Λέτε «όχι» στο SPF

Η έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία, ακόμα και τις συννεφιασμένες ημέρες, ευθύνεται για το 80% των σημαδιών γήρανσης. Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν αντηλιακό μόνο το καλοκαίρι ή βασίζονται στο SPF15 της BB κρέμας τους, το οποίο δεν είναι αρκετό. Για να προστατεύσετε το δέρμα σας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την πρόωρη γήρανση, εφαρμόστε καθημερινά ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας στο πρόσωπο, τον λαιμό και το ντεκολτέ και ανανεώστε το κατά τη διάρκεια της ημέρας.

3. Κάνετε skip την ενυδατική σας κρέμα

Πολλές γυναίκες παραλείπουν την ενυδατική κρέμα είτε λόγω βαρεμάρας, είτε επειδή βιάζονται να πάνε για ύπνο, είτε επειδή δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο μακιγιάζ το πρωί. Οι γραμμές που βλέπετε στο πρόσωπό σας μπορεί να είναι αποτέλεσμα αφυδάτωσης και όχι βαθιά εγκατεστημένες ρυτίδες. Είναι σημαντικό να εφαρμόζετε ενυδατική κρέμα πρωί και βράδυ για να διατηρείτε το δέρμα σας ενυδατωμένο και λαμπερό.

Αποφεύγοντας αυτά τα λάθη, μπορείτε να βοηθήσετε το δέρμα σας να παραμείνει νεανικό και λαμπερό για περισσότερο χρόνο.

