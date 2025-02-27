Το διαδίκτυο παραληρεί για το «μπότοξ της φύσης» - Δουλεύει;

«Δεν χρειάζεσαι μπότοξ, δεν χρειάζεσαι!», δήλωσε η Kirti Tewani σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, όπου έχει πάνω από 475.400 followers. Θα περίμενε κανείς να ακολουθήσουν λόγια ενδυνάμωσης και αυτοαποδοχής, αλλά αντ' αυτού, η Ayuverdic θεραπεύτρια και makeup artist άρχισε να τρίβει το εσωτερικό μιας μπανανόφλουδας στο πρόσωπό της.

«Είναι ένας τρόπος για να μειώσεις τις ρυτίδες», εξήγησε η Tewani, σημειώνοντας ότι οι φλούδες περιέχουν λουτεΐνη, ένα αντιοξειδωτικό που «μπορεί να φωτίσει, να ενυδατώσει και να καταπραΰνει το δέρμα σας». Όταν επιλέγετε μπανάνες, «όσο πιο ώριμες, τόσο το καλύτερο», συμβούλευσε. Μέχρι σήμερα, το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,2 εκατ. προβολές και περισσότερα από 61.200 «likes», σύμφωνα με άρθρο του CNN.



Η Tewani, η οποία μένει στη Νέα Υόρκη, αντιπαθεί τη γεύση των μπανανών, αν και τα παιδιά της τις απολαμβάνουν και τις τρώνε συχνά, δήλωσε στο CNN. «Διάβαζα για τις μπανάνες και ότι είναι πλούσιες σε κάλιο και ότι η φλούδα έχει πολλά θρεπτικά συστατικά μέσα. Αναρωτήθηκα αν θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενυδάτωση της επιδερμίδας», εξήγησε.

«Όταν το έψαξα στο διαδίκτυο, είδα ότι μερικοί άνθρωποι το έκαναν ήδη, οπότε άρχισα να πειραματίζομαι στο πρόσωπό μου κάθε φορά που τα παιδιά μου έτρωγαν μπανάνα».

Η μαμά ξέρει καλύτερα

Για την Tewani, το γεγονός ότι μεγάλωσε με μια ολιστική προσέγγιση της ομορφιάς, ως μέρος της ινδικής κουλτούρας της, σήμαινε ότι η χρήση τροφίμων πέρα από την απλή διατροφή ήταν ήδη μέρος του κανόνα. «Πολλοί Ινδοί μεγαλώνοντας έτρωγαν μια παπάγια ή ένα αγγούρι και έτριβαν το τελευταίο κομμάτι στο πρόσωπό τους. Τα αβοκάντο και το γιαούρτι είναι δημοφιλή ως μάσκες προσώπου. Δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω αυτά τα ακατέργαστα υλικά στο πρόσωπό μου, επειδή μεγάλωσα έτσι», ανέφερε η ίδια.

Η Daniela Martinez, κειμενογράφος με έδρα το West Palm Beach της Φλόριντα, επηρεάστηκε επίσης από την ανατροφή της. «Μεγάλωσα με τη μητέρα μου, η οποία είναι γκουρού της ομορφιάς και αγαπά τις φυσικές θεραπείες», δήλωσε. Αυτό οδήγησε τη Martinez να αναζητήσει «απλούς και φυσικούς τρόπους» για να βελτιώσει την ενυδάτωση και την υφή του δέρματός της - ένα ταξίδι που τώρα μοιράζεται στο TikTok με τους 13.300 οπαδούς της.

Η Martinez άρχισε να ενσωματώνει τον λιναρόσπορο στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της, αφού είδε βίντεο από άλλες νεαρές γυναίκες που εξυμνούσαν τα οφέλη των σπόρων. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μετράει δύο φλιτζάνια λιναρόσπορο και τους βράζει σε νερό για περίπου πέντε λεπτά. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αφήνουν τους βρασμένους σπόρους στην άκρη για να κρυώσουν, αλλά εκείνη προτιμά να τους στραγγίζει αμέσως. Στη συνέχεια εφαρμόζει τους σπόρους στο πρόσωπό της και τους αφήνει για περίπου μισή ώρα πριν τους ξεπλύνει.

Τα αποτελέσματα, διαπίστωσε η Martinez, ήταν εντυπωσιακά. «Η συσφικτική επίδραση της μάσκας είναι απολύτως τρελή», είπε. «Το δέρμα μου ήταν πιο λαμπερό και το ένιωθα πιο απαλό και λείο».

Καλό για το έντερο, αλλά είναι καλό για το πρόσωπο;

Ωστόσο, πολλοί ειδικοί είναι επιφυλακτικοί σε αυτές τις μεθόδους. «Ο λιναρόσπορος είναι ένα εξαιρετικό πεπτικό προϊόν με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες που μπορούν να καταναλώσουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι το παίρνουν αυτό και σκέφτονται ‘’λοιπόν, αν αυτό είναι καλό για να το τρώμε, τότε μπορεί να είναι καλό και για το πρόσωπο’’. Αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές μελέτες ότι ο λιναρόσπορος, το λίπος του βοδινού κρέατος ή οποιαδήποτε από (αυτές τις τροφές) είναι εξαιρετικές ενυδατικές ουσίες», δήλωσε στο CNN ο Muneeb Shah, δερματολόγος με έδρα τις ΗΠΑ.

Η δημιουργός περιεχομένου Grace May, με έδρα το Όσντζελες, πειραματίστηκε κι αυτή με το δέρμα της. Ορμώμενη από την επιθυμία της για πιο καθαρό δέρμα, αποφάσισε να βάλει στο πρόσωπό της λίπος βοδινού κρέατος, αν και δεν απέδωσε τα αποτελέσματα που ήλπιζε. Τα βράδια που η May εφάρμοζε το λίπος βοδινού κρέατος στο πρόσωπό της, απέφευγε τη συνήθη ενυδατική της κρέμα. «Την πρώτη φορά που το δοκίμασα, το βρήκα πολύ λιπαρό», είπε.

Αλλά, όπως συμβαίνει με όλες τις ρουτίνες, αυτό που λειτουργεί για ένα άτομο μπορεί να μην είναι καλό για ένα άλλο. «Ήμουν ήδη προετοιμασμένη ότι μπορεί να μην λειτουργήσει, επειδή έχω ορμονική ακμή, η οποία είναι διαφορετική από την κανονική ακμή».

Εξακολουθώντας να βρίσκεται σε αποστολή να μειώσει την ακμή της, η νέα προτεραιότητα της May είναι η υγεία του εντέρου. «Τρώω τώρα πιο καθαρά και χρησιμοποιώ πιο ήπια προϊόντα για το πρόσωπό μου», πρόσθεσε.

