Γιατί είναι τόσο ξηρά τα χείλη μου; 7 συχνές αιτίες και πώς να τις αποφύγεις



Αλήθεια, πόσο συχνά αντιμετωπίζεις ξηρά ή σκασμένα χείλη, ειδικά όταν ο καιρός αρχίζει να κρυώνει; Συνήθως τα θεωρούμε πρόβλημα του χειμώνα, όμως μπορεί να υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που κρύβονται πίσω από την ξηρότητα. Μην ανησυχείς, δεν είσαι η μόνη! Στην πραγματικότητα, τα χείλη είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για να παραμένουν απαλά και υγιή. Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις συνηθισμένες αιτίες που τα προκαλούν και πώς μπορείς να τα φροντίσεις όπως τους αξίζει.

1. Το γλείψιμο των χειλιών

Είναι κάτι που όλοι έχουμε κάνει: τα γλείφουμε για να τα υγράνουμε όταν νιώθουμε ξηρότητα. Ωστόσο, αυτός είναι ο χειρότερος εχθρός για τα χείλη! Τα ένζυμα του σάλιου διασπούν τη φυσική προστασία των χειλιών, κάνοντάς τα ακόμη πιο ξηρά.

Τι να κάνεις: Αντί να γλείφεις τα χείλη, έχε πάντα μαζί σου ένα καλό lip balm. Εφάρμοσέ το κάθε φορά που νιώθεις τα χείλη σου να ξηραίνονται. Έτσι, θα παραμείνουν ενυδατωμένα και προστατευμένα.

2. Η αφυδάτωση

Όλοι γνωρίζουμε ότι η αφυδάτωση είναι ένας από τους πιο κοινούς λόγους για ξηρά χείλη, αλλά μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Ο χειμώνας είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος, όταν η θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους απομακρύνει την υγρασία από τον αέρα, στεγνώνοντας το δέρμα και τα χείλη μας.

Τι να κάνεις: Να έχεις πάντα ένα μπουκάλι νερό δίπλα σου και να φροντίζεις να πίνεις αρκετά υγρά μέσα στην ημέρα. Αν το σώμα σου είναι ενυδατωμένο, τα χείλη σου θα παραμείνουν υγιή και απαλά.

3. Έλλειψη βιταμινών

Η έλλειψη συγκεκριμένων βιταμινών, όπως η Β12 και η C, μπορεί να είναι η αιτία των ξηρών και σκασμένων χειλιών. Αν προσπαθείς να ακολουθήσεις μια υγιεινή διατροφή και βλέπεις ότι τα χείλη σου συνεχώς έχουν πρόβλημα, ίσως χρειάζεσαι λίγη βοήθεια από τα συμπληρώματα.

Τι να κάνεις: Κάνε έναν έλεγχο για να δεις ποιες βιταμίνες σου λείπουν και προσπάθησε να τις ενσωματώσεις στην καθημερινή σου διατροφή ή με τα κατάλληλα συμπληρώματα.

4. Κακή διατροφή

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα μπολ με τσιπς ή σε πικάντικα σνακ; Αν όμως τα τρως συχνά, να ξέρεις ότι το αλάτι και τα μπαχαρικά μπορεί να αφυδατώνουν τα χείλη σου και να τα κάνουν να ξεραθούν.

Τι να κάνεις: Κόψε ή περιόρισε τα αλμυρά και πικάντικα σνακ και αν δεν μπορείς να αντισταθείς στον πειρασμό, φρόντισε να ενυδατώνεις τα χείλη σου τακτικά με προϊόντα που έχουν αναπλαστική δράση, όπως το Cicaplast Lip Balm της La Roche-Posay.

5. Φάρμακα και θεραπείες

Ορισμένα φάρμακα, όπως τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιισταμινικά ή τα προϊόντα για την ακμή, μπορεί να προκαλέσουν ξηρότητα στα χείλη. Ειδικά τα φάρμακα με ρετινόλη ή σαλικυλικό οξύ είναι γνωστό ότι προκαλούν την αφυδάτωση της επιδερμίδας.

Τι να κάνεις: Αν παίρνεις τέτοια φάρμακα, ζήτησε από το γιατρό σου να σου προτείνει έναν τρόπο να προστατεύσεις τα χείλη σου, ή φρόντισε να τα ενυδατώνεις με ένα πλούσιο lip balm.

6. Λοίμωξη στο στόμα

Εάν τα χείλη σου αρχίζουν να ξεραίνονται ή να παρουσιάζουν μικρές ρωγμές στις γωνίες, ίσως να υπάρχει κάποια μόλυνση, όπως ένας μύκητας. Αυτού του είδους οι λοιμώξεις μπορούν να κάνουν τα χείλη να ξεφλουδίζουν και να προκαλούν ερυθρότητα.

Τι να κάνεις: Αν υποπτεύεσαι ότι υπάρχει λοίμωξη, καλό θα ήταν να επισκεφτείς τον δερματολόγο σου για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία, όπως αντιμυκητιασική αγωγή.

7. Αλλεργικές αντιδράσεις και δερματίτιδα

Αλλεργικές αντιδράσεις από προϊόντα μακιγιάζ, οδοντόκρεμες ή ακόμη και τη συνεχιζόμενη τριβή από οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, πρήξιμο και φαγούρα γύρω από τα χείλη.

Τι να κάνεις: Αν παρατηρήσεις αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να χρειαστείς κάποια τοπική αγωγή με στεροειδή ή φάρμακα που θα σου χορηγήσει ο γιατρός. Επίσης, απόφυγε τα προϊόντα που φαίνεται να προκαλούν αλλεργία και προτίμησε πιο φυσικά και ήπια καλλυντικά.

Τα χείλη σου αξίζουν την ίδια φροντίδα με το υπόλοιπο δέρμα σου. Μην τα αφήνεις να υποφέρουν από ξηρότητα ή ερεθισμούς. Αν ακολουθήσεις αυτές τις συμβουλές, θα τα βοηθήσεις να ανακτήσουν τη φυσική τους υγρασία και να παραμείνουν απαλά και υγιή, όλο το χρόνο.

Πηγή: skai.gr

